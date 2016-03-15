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MERSEYTRAVEL ROLLING STOCK

Unterzeichnung(en)

Betrag
222.743.259,09 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 222.743.259,09 €
Verkehr : 222.743.259,09 €
Unterzeichnungsdatum
29/12/2016 : 222.743.259,09 €
Andere Links
Related public register
09/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MERSEYTRAVEL ROLLING STOCK

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
15 März 2016
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/12/2016
20120256
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MERSEYTRAVEL ROLLING STOCK PROGRAMME
MERSEYTRAVEL
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 245 million (GBP 190 million)
EUR 516 million (GBP 400 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the acquisition of electrically powered rolling stock for use on Merseytravel's network in Merseyside, Cheshire and West Lancashire in the northwest of England together with associated upgrades to the railway's infrastructure and maintenance depots.

Merseytravel wishes to procure a new fleet which will be in service by the early 2020s. The project will contribute to the continuation, improvement and development of reliable high quality public transport services in Merseyside, Cheshire and West Lancashire and encourage modal shift away from road transport promoting time, vehicle operating cost and safety benefits.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Manufacture of rail rolling stock doesn't fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU. Compliance with EU legislation and the environmental impact of the project will be examined during the project appraisal. The project helps to reduce reliance on private cars and the negative impact of transport on the environment, thus contributing to climate change objectives.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (in this case Directive 2004/18/EC and Directive 2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC)), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.

Weitere Unterlagen
09/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MERSEYTRAVEL ROLLING STOCK

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MERSEYTRAVEL ROLLING STOCK
Datum der Veröffentlichung
9 Jun 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66916957
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120256
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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09/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MERSEYTRAVEL ROLLING STOCK
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MERSEYTRAVEL ROLLING STOCK PROGRAMME
Datenblätter
MERSEYTRAVEL ROLLING STOCK

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

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Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen