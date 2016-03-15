MERSEYTRAVEL ROLLING STOCK

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project consists of the acquisition of electrically powered rolling stock for use on Merseytravel's network in Merseyside, Cheshire and West Lancashire in the northwest of England together with associated upgrades to the railway's infrastructure and maintenance depots.
Merseytravel wishes to procure a new fleet which will be in service by the early 2020s. The project will contribute to the continuation, improvement and development of reliable high quality public transport services in Merseyside, Cheshire and West Lancashire and encourage modal shift away from road transport promoting time, vehicle operating cost and safety benefits.
Manufacture of rail rolling stock doesn't fall under either Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment Directive 2011/92/EU. Compliance with EU legislation and the environmental impact of the project will be examined during the project appraisal. The project helps to reduce reliance on private cars and the negative impact of transport on the environment, thus contributing to climate change objectives.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (in this case Directive 2004/18/EC and Directive 2007/66/EC (amending Directives 1989/665/EEC and 1992/13/EEC)), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where required.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.