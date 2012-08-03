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TRAMWAY DE GRENOBLE LIGNE E

Unterzeichnung(en)

Betrag
135.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 135.000.000 €
Verkehr : 135.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/10/2014 : 135.000.000 €
Andere Links
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02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRAMWAY DE GRENOBLE LIGNE E
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17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - TRAMWAY DE GRENOBLE LIGNE E
Related public register
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - TRAMWAY DE GRENOBLE LIGNE E

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 August 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/10/2014
20120254
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TRAMWAY DE GRENOBLE LIGNE E
Syndicat Mixte des Transports en Commun de l'AgglomérationGrenobloise (SMTC Grenoble)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 145 million
EUR 290 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the construction of a fifthtramway line (line E) connecting Grenoble to its suburb ofFontanil-Cornillon (north-west).

Line E is the main plank of the Urban Transport Plan and forms part of apolicy of sustainable urban development in the greater Grenoble area.This large-scale project in the Grenoble conurbation addresses two basic issues:- it improves public transport access to greater Grenoble from the Voreppe valley in the north;- it strengthens the coordination between public transport provision and the urban development of the districts served.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project comes under Annex II to the Directive 2011/92/EU, so the need to conduct an environmental impact assessment (EIA) is determined by criteria laid down by the Member States. According to French legislation, the project is subject to an impact assessment. The project obtained a favourable opinion from the environmental authority and was declared as being in the public interest in September 2011. All environmental aspects will be examined in greater detail during the final project appraisal.

As a public entity, SMTC must comply with public procurement procedures under French law resulting from the transposition of Community directives. The Bank will require the promoter to ensure that the contracts for the implementation of the project have been/are awarded in accordance with current EU legislation.

Weitere Unterlagen
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRAMWAY DE GRENOBLE LIGNE E
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - TRAMWAY DE GRENOBLE LIGNE E
14/11/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - TRAMWAY DE GRENOBLE LIGNE E

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TRAMWAY DE GRENOBLE LIGNE E
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
46178049
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120254
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - TRAMWAY DE GRENOBLE LIGNE E
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53219670
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120254
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TRAMWAY DE GRENOBLE LIGNE E
Datum der Veröffentlichung
14 Nov 2018
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79858534
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120254
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Übersicht
TRAMWAY DE GRENOBLE LIGNE E
Datenblätter
TRAMWAY DE GRENOBLE LIGNE E

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen