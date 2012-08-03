TRAMWAY DE GRENOBLE LIGNE E

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project consists of the construction of a fifthtramway line (line E) connecting Grenoble to its suburb ofFontanil-Cornillon (north-west).
Line E is the main plank of the Urban Transport Plan and forms part of apolicy of sustainable urban development in the greater Grenoble area.This large-scale project in the Grenoble conurbation addresses two basic issues:- it improves public transport access to greater Grenoble from the Voreppe valley in the north;- it strengthens the coordination between public transport provision and the urban development of the districts served.
The project comes under Annex II to the Directive 2011/92/EU, so the need to conduct an environmental impact assessment (EIA) is determined by criteria laid down by the Member States. According to French legislation, the project is subject to an impact assessment. The project obtained a favourable opinion from the environmental authority and was declared as being in the public interest in September 2011. All environmental aspects will be examined in greater detail during the final project appraisal.
As a public entity, SMTC must comply with public procurement procedures under French law resulting from the transposition of Community directives. The Bank will require the promoter to ensure that the contracts for the implementation of the project have been/are awarded in accordance with current EU legislation.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.