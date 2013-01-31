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AMENAGEMENT SEINE AVAL

Unterzeichnung(en)

Betrag
600.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 600.000.000 €
Wasser, Abwasser : 600.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/06/2013 : 600.000.000 €
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17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - AMENAGEMENT SEINE AVAL
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB vergibt Darlehen für die Modernisierung einer der größten Kläranlagen Europas

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 Januar 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/06/2013
20120253
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
AMENAGEMENT URBAIN SEINE AVAL
Le syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP).
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 600 million
EUR 1300 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Programme d’équipement dans le cadre de la mise aux normes des stations d’épuration et en particulier la station historique d’Achères (opération de refonte de l’usine de traitement) dans le cadre de la directive cadre sur l’eau (DCE).

En réduisant la pollution des milieux récepteurs des eaux usées, le projet aura un impact positif sur l’environnement et contribuera à l’amélioration du cadre de vie des habitants de l’ouest de la région parisienne.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Le projet tombe sous l’Annexe I de la directive 2011/92/EU et une étude d’impact sur l’environnement a donc été menée. L’étude d’impact, son résumé non technique et le dossier du débat public ont déjà été transmis à la BEI et n’appellent pas de remarques de sa part.

La Banque requerra du promoteur d’assurer que les contrats pour la mise en œuvre du projet soient conclus suivant les directives européennes applicables (2004/17/EC et 2004/18/EC, 2007/66/EC) avec publication d’avis de passation de marché au Journal Officiel de l'UE, lorsque applicable.

Weitere Unterlagen
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - AMENAGEMENT SEINE AVAL
02/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMENAGEMENT SEINE AVAL
30/12/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - AMENAGEMENT SEINE AVAL
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - AMENAGEMENT SEINE AVAL
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53218465
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120253
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AMENAGEMENT SEINE AVAL
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
47245919
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120253
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - AMENAGEMENT SEINE AVAL
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135989675
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120253
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - AMENAGEMENT SEINE AVAL
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Zugehörige Pressemitteilungen
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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