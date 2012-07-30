ZON-OPTIMUS BROADBAND MOBILE NETWORK

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Roll-out of a Long Term Evolution (LTE/4G) mobile telecommunications network and upgrade of the UMTS network.
The project will enable expansion of coverage and increase of capacity to provide high speed mobile broadband services in Portugal. The access technologies included in the eligible project (UMTS with HSPA+ and LTE/4G) are relevant to fulfil the EU's Digital Agenda target of reaching a coverage above 30 Mbps transmission speed by 2020 across the Union and addressing the expected increase of mobile data (and stationary or slow-moving wireless) traffic volumes.
Investments in telecommunications projects do not fall under Annex I or II of Directive 2011/92/EU. Mobile telecommunications systems have limited environmental effects, apart from the visual impact of base station towers and electromagnetic field radiation. Details will be assessed during appraisal including the CO2 footprint and possible impacts on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EC and Birds 79/409/EC).
The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is therefore not covered by the EU Directives on procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.