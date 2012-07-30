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ZON-OPTIMUS BROADBAND MOBILE NETWORK

Unterzeichnung(en)

Betrag
110.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Portugal : 110.000.000 €
Telekommunikation : 110.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
28/11/2013 : 110.000.000 €
Andere Links
Related public register
01/03/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - ZON-OPTIMUS BROADBAND MOBILE NETWORK
Related public register
02/03/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ZON-OPTIMUS BROADBAND MOBILE NETWORK
Zugehörige Pressemitteilungen
Portugal: 110 Mio EUR an ZON OPTIMUS für den Ausbau der mobilen Breitbanddienste

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Juli 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 28/11/2013
20120251
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ZON-OPTIMUS BROADBAND MOBILE NETWORK
ZON OPTIMUS SGPS SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 110 million
EUR 222 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Roll-out of a Long Term Evolution (LTE/4G) mobile telecommunications network and upgrade of the UMTS network.

The project will enable expansion of coverage and increase of capacity to provide high speed mobile broadband services in Portugal. The access technologies included in the eligible project (UMTS with HSPA+ and LTE/4G) are relevant to fulfil the EU's Digital Agenda target of reaching a coverage above 30 Mbps transmission speed by 2020 across the Union and addressing the expected increase of mobile data (and stationary or slow-moving wireless) traffic volumes.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investments in telecommunications projects do not fall under Annex I or II of Directive 2011/92/EU. Mobile telecommunications systems have limited environmental effects, apart from the visual impact of base station towers and electromagnetic field radiation. Details will be assessed during appraisal including the CO2 footprint and possible impacts on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EC and Birds 79/409/EC).

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is therefore not covered by the EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
01/03/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - ZON-OPTIMUS BROADBAND MOBILE NETWORK
02/03/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ZON-OPTIMUS BROADBAND MOBILE NETWORK
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Portugal: 110 Mio EUR an ZON OPTIMUS für den Ausbau der mobilen Breitbanddienste

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Environmental and Social Completion Sheet - ZON-OPTIMUS BROADBAND MOBILE NETWORK
Datum der Veröffentlichung
1 Mar 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
80444596
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120251
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ZON-OPTIMUS BROADBAND MOBILE NETWORK
Datum der Veröffentlichung
2 Mar 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
46375034
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120251
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Portugal
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
01/03/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - ZON-OPTIMUS BROADBAND MOBILE NETWORK
Related public register
02/03/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ZON-OPTIMUS BROADBAND MOBILE NETWORK
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Übersicht
ZON-OPTIMUS BROADBAND MOBILE NETWORK
Datenblätter
ZON-OPTIMUS BROADBAND MOBILE NETWORK
Zugehörige Pressemitteilungen
Portugal: 110 Mio EUR an ZON OPTIMUS für den Ausbau der mobilen Breitbanddienste

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Portugal: 110 Mio EUR an ZON OPTIMUS für den Ausbau der mobilen Breitbanddienste
Andere Links
Related public register
01/03/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - ZON-OPTIMUS BROADBAND MOBILE NETWORK
Related public register
02/03/2018 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ZON-OPTIMUS BROADBAND MOBILE NETWORK

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen