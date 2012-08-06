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SE RENEWABLE POWER GENERATION

Unterzeichnung(en)

Betrag
60.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Slowakei : 60.000.000 €
Energie : 60.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/09/2013 : 60.000.000 €
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20/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SE RENEWABLE POWER GENERATION

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 August 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/09/2013
20120244
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SE RENEWABLE POWER GENERATION
SLOVENSKE ELEKTRARNE AS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 60 million
EUR 120 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

9-year investment programme mainly in renewable power generation focusing on overhauling/refurbishment and capacity expansion of the promoter's hydro power plant portfolio.

The project concerns an investment programme, comprising approximately 100 schemes, which relate primarily to the overhaul/refurbishment of existing hydro power stations as well as capacity expansion with new small run of river hydro units - up to around 3.5MW in capacity. The project schemes will be dispersed throughout the Slovak Republic.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Considering their technical characteristics, the programme schemes fall under Annex II of the EIA Directive (2011/92/EU), and consequently it is the responsibility of the competent authority to determine the need for an Environmental Impact Assessment (EIA). Given the nature of the project schemes (overhaul/refurbishment of existing hydro, small run of river construction) it is expected that the vast majority of the schemes will not require an EIA.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
20/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SE RENEWABLE POWER GENERATION

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SE RENEWABLE POWER GENERATION
Datum der Veröffentlichung
20 May 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
59196812
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120244
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Slowakei
Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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