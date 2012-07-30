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TUBITAK RESEARCH PROMOTION

Unterzeichnung(en)

Betrag
175.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Türkei : 175.000.000 €
Dienstleistungen : 175.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
9/11/2012 : 175.000.000 €
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22/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TUBITAK RESEARCH PROMOTION
Zugehörige Pressemitteilungen
Türkei: EIB unterstützt wissensbasierte Wirtschaft mit 175 Mio EUR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
30 Juli 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 09/11/2012
20120233
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TUBITAK RESEARCH PROMOTION
TURKIYE BILIMSEL VE TEKNOLOJIK ARASTIRMA KURUMU (TUBITAK)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 175 million
EUR 422 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance the Academic Research Funding Programme and the Industrial R&D and Innovation Programme implemented by TUBITAK.

The purpose of the project is to strengthen the science system and improve the research and innovation capacity in the Republic of Turkey.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

TÜBITAK operates several science, technology and innovation programmes to which EIB funding will be directed. These programmes have national reach. The beneficiaries include public and private sector promoters. The programmes are expected to yield new knowledge and other outputs that can have improved environmental characteristics. The project will also finance academic research in the social sciences that should benefit communities and society as a whole.

The Bank will require the promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Weitere Unterlagen
22/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TUBITAK RESEARCH PROMOTION
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Türkei: EIB unterstützt wissensbasierte Wirtschaft mit 175 Mio EUR

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TUBITAK RESEARCH PROMOTION
Datum der Veröffentlichung
22 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66001452
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120233
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen