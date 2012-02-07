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WATER INFRASTRUCTURE MODERNISATION II

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Georgien : 40.000.000 €
Wasser, Abwasser : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/08/2013 : 40.000.000 €
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22/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WATER INFRASTRUCTURE MODERNISATION II
Related public register
05/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - WATER INFRASTRUCTURE MODERNISATION II
Zugehörige Pressemitteilungen
Georgien: EIB unterstützt die Modernisierung der Wasserinfrastruktur

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 September 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/08/2013
20120207
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WATER INFRASTRUCTURE MODERNISATION II
UNITED WATER SUPPLY COMPANY OF GEORGIA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
EUR 80 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investments to build, rehabilitate and modernise municipal water sector infrastructure.

The project aims to improve the continuity of water supply, reduce water leakages in the water supply system and improve water quality accross 49 cities in Georgia served by the promoter. In addition to these investments in the water supply system, some most urgent investments in waste water disposal systems might also be undertaken, as necessary.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most of the proposed measures under the project are limited to rehabilitation of the existing water and waste water infrastructure and will not require full EIAs in accordance with EU directives or national environmental legislation. The investments in sanitation will most likely only constitute a first phase in achieving full compliance with national discharge limits and EU standards.

Procurement will be in line with EIB procurement guidelines, requiring international publication in the OJEU for large contracts.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
22/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WATER INFRASTRUCTURE MODERNISATION II
05/12/2022 - Environmental and Social Completion Sheet - WATER INFRASTRUCTURE MODERNISATION II
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Georgien: EIB unterstützt die Modernisierung der Wasserinfrastruktur

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WATER INFRASTRUCTURE MODERNISATION II
Datum der Veröffentlichung
22 Jun 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67194600
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120207
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Georgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - WATER INFRASTRUCTURE MODERNISATION II
Datum der Veröffentlichung
5 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
161248163
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120207
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Georgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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Datenblätter
WATER INFRASTRUCTURE MODERNISATION II
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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