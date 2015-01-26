Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
UKRAINE RAILWAY MODERNIZATION

Unterzeichnung(en)

Betrag (.*)
106.655.000 €
Länder
Sektor(en)
Ukraine : 106.655.000 €
Verkehr : 106.655.000 €
Unterzeichnungsdatum
7/06/2023 : 6.655.000 €
19/12/2016 : 100.000.000 €
(*) Einschließlich 6.655.000 € Investitionszuschüsse vergeben durch NEIGHBOURHOOD INVESTMENT PLATFORM
Datenblätter
UKRAINE RAILWAY MODERNIZATION
Übersicht
UKRAINE RAILWAY MODERNISATION
14/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UKRAINE RAILWAY MODERNIZATION
Ukraine: Bank der EU hält ihre Zusage ein, im Rahmen des speziellen Hilfspakets der EU finanzielle Hilfe von 3 Milliarden Euro bereitzustellen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Januar 2015
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/12/2016
20120197
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
UKRAINE RAILWAY MODERNISATION
UKRZALIZNYTSIA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 157 million
EUR 220 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance the modernisation of approximately 250 km of railway lines in the southern regions of Ukraine.

The project aims to improve Ukraine's transport infrastructure and promote sustainable transport. It is also identified in the Eastern Partnership Transport Panel, designed to enhance regional cooperation in the sector.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

If located in the EU, the project would be likely to fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and therefore be subject to screening. Appropriate screening procedures will be put in place in relation to natural habitats and protected species, as well as land acquisition/resettlement. Relevant analysis of social risks and impacts of the project will also be duly carried out as part of the appraisal, in accordance with the EIB Social Standards.

The promoter is a public entity. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

14/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UKRAINE RAILWAY MODERNIZATION
Übersicht
UKRAINE RAILWAY MODERNISATION
Datenblätter
UKRAINE RAILWAY MODERNIZATION
Ukraine: Bank der EU hält ihre Zusage ein, im Rahmen des speziellen Hilfspakets der EU finanzielle Hilfe von 3 Milliarden Euro bereitzustellen

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UKRAINE RAILWAY MODERNIZATION
Datum der Veröffentlichung
14 Dec 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67131429
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120197
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
14/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UKRAINE RAILWAY MODERNIZATION
Übersicht
UKRAINE RAILWAY MODERNISATION
Datenblätter
UKRAINE RAILWAY MODERNIZATION
Zugehörige Pressemitteilungen
Ukraine: Bank der EU hält ihre Zusage ein, im Rahmen des speziellen Hilfspakets der EU finanzielle Hilfe von 3 Milliarden Euro bereitzustellen

Ukraine: Bank der EU hält ihre Zusage ein, im Rahmen des speziellen Hilfspakets der EU finanzielle Hilfe von 3 Milliarden Euro bereitzustellen
Datenblätter
UKRAINE RAILWAY MODERNIZATION
Übersicht
UKRAINE RAILWAY MODERNISATION
14/12/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - UKRAINE RAILWAY MODERNIZATION

