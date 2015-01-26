UKRAINE RAILWAY MODERNIZATION

Übersicht
The project will finance the modernisation of approximately 250 km of railway lines in the southern regions of Ukraine.
The project aims to improve Ukraine's transport infrastructure and promote sustainable transport. It is also identified in the Eastern Partnership Transport Panel, designed to enhance regional cooperation in the sector.
If located in the EU, the project would be likely to fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and therefore be subject to screening. Appropriate screening procedures will be put in place in relation to natural habitats and protected species, as well as land acquisition/resettlement. Relevant analysis of social risks and impacts of the project will also be duly carried out as part of the appraisal, in accordance with the EIB Social Standards.
The promoter is a public entity. The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in accordance with the Bank's Guide to Procurement.
This operation is covered by the ELM Guarantee.
