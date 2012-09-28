SUSTAINABLE TOURISM & EE GLOBAL LOAN

Unterzeichnung(en)
Übersicht
TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI AS
The proposed facility will be dedicated to promote sustainable tourism and energy efficiency projects in Turkey. Within this scope, the loan would finance investments in renovation of tourism facilities and energy efficiency as well as other investments aimed at rationalisation of use of natural resources and mitigating the adverse environmental effects of tourism. The loan is envisaged to help prevent the excess hotel-bed capacity building risk and the related environmental risks in Turkey, especially in those regions depending on tourism as the main economic activity.
Improving access to term finance at favourable conditions for the financing of small/medium sized projects in the Turkish tourism sector.
The intermediary shall ensure that the final beneficiaries undertake to implement and operate the relevant investments in conformity with national environment law and the applicable principles of EU law.
The intermediary will be required to ensure that any procurement procedures carried out by the final beneficiaries for the sub-projects that the Bank finances are in accordance with the EIB Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.