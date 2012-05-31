WARSAW RING ROAD (TEN) II

Übersicht
Improvement of 12 km of the Powazkowska-Marka section and construction of 16 km of the Salomeo-Wolica section of the Warsaw Ring Road and related arterial connections
Improving traffic flows on part of a Trans-European Network in a convergence regions.
The Powazkowska and Marki improvement falls under Annex II of EIA Directive 2011/92/EU and was screened in. The section Salomea and Wolica falls under Annex I of the same Directive. Both sections were therefore subject to a full EIA procedure. The project has the potential to impact two Natura 2000 sites; so the provisions of the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC) apply. The project sections are included in the Masovian Region Development Strategy to 2020, the National Road Construction Program 2008-2012 and the Operational Program Infrastructure and Environment, 2007-2013, all of which were subject to a form of strategic environmental assessment.The procedures and outcomes are to be further reviewed during appraisal.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Directive 2004/18/EC and Directive 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.