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FRANCE BIOMASSE - GDF SUEZ

Unterzeichnung(en)

Betrag
112.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 112.000.000 €
Energie : 112.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/09/2015 : 112.000.000 €
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09/05/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - FRANCE BIOMASSE - GDF SUEZ
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29/12/2020 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRANCE BIOMASSE - GDF SUEZ - Résumé non technique Erena (chaufferie Californie)
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09/01/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - FRANCE BIOMASSE - GDF SUEZ

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 Februar 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/09/2015
20120193
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FRANCE BIOMASSE - GDF SUEZ
GDF SUEZ
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 125 million
EUR 250 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises up to five biomass based energy projects in France.

Biomass is a key component of the "Grenelle II" climate action initiative by the French government and should contribute 83% of renewable heat and 10% of renewable electricity generation by 2020.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All schemes under this operation fall under Annex II and were screened in for EIA by the competent authority. Two schemes out of the 5 proposed have a thermal input capacity above 50 MWth which means that the EU Directives on industrial emissions (2010/75/EU) applies. Therefore best available technology (BAT) as defined in the corresponding BREF document for large combustion plants has to be employed. Compliance of the project with EIB’s environmental and social sustainability standards will be further assessed during the appraisal.

Due to the ownership structure of the subsidiary for one scheme public procurement procedures as defined by the EU Utilities Directive on procurement 2004/17/EC are applied. The special purpose companies for the four other schemes are private companies operating in the energy sector, providing electricity and heat to fixed networks, which are activities covered by EU Utilities Directive on procurement. The Bank will require the promoter to ensure, if applicable, that the investment to be financed will comply with EU Procurement Directives.

Weitere Unterlagen
09/05/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - FRANCE BIOMASSE - GDF SUEZ
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - FRANCE BIOMASSE - GDF SUEZ
Datum der Veröffentlichung
9 May 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52733034
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120193
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - FRANCE BIOMASSE - GDF SUEZ
Datum der Veröffentlichung
9 May 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52734857
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120193
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - FRANCE BIOMASSE - GDF SUEZ
Datum der Veröffentlichung
9 May 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52736823
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120193
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FRANCE BIOMASSE - GDF SUEZ
Datum der Veröffentlichung
11 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53645967
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120193
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - FRANCE BIOMASSE - GDF SUEZ - Résumé non technique Erena (chaufferie Californie)
Datum der Veröffentlichung
29 Dec 2020
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135944040
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120193
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Environmental and Social Completion Sheet - FRANCE BIOMASSE - GDF SUEZ
Datum der Veröffentlichung
9 Jan 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135353932
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120193
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Übersicht
FRANCE BIOMASSE - GDF SUEZ
Datenblätter
FRANCE BIOMASSE - GDF SUEZ

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen