FRANCE BIOMASSE - GDF SUEZ

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project comprises up to five biomass based energy projects in France.
Biomass is a key component of the "Grenelle II" climate action initiative by the French government and should contribute 83% of renewable heat and 10% of renewable electricity generation by 2020.
All schemes under this operation fall under Annex II and were screened in for EIA by the competent authority. Two schemes out of the 5 proposed have a thermal input capacity above 50 MWth which means that the EU Directives on industrial emissions (2010/75/EU) applies. Therefore best available technology (BAT) as defined in the corresponding BREF document for large combustion plants has to be employed. Compliance of the project with EIB’s environmental and social sustainability standards will be further assessed during the appraisal.
Due to the ownership structure of the subsidiary for one scheme public procurement procedures as defined by the EU Utilities Directive on procurement 2004/17/EC are applied. The special purpose companies for the four other schemes are private companies operating in the energy sector, providing electricity and heat to fixed networks, which are activities covered by EU Utilities Directive on procurement. The Bank will require the promoter to ensure, if applicable, that the investment to be financed will comply with EU Procurement Directives.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.