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MHP AGRI-FOOD

Unterzeichnung(en)

Betrag
85.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Ukraine : 85.000.000 €
Industrie : 85.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/12/2014 : 30.000.000 €
1/12/2014 : 55.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - UK
Weitere Veröffentlichungen
Project Completion Report - - EN
Related public register
16/12/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MHP AGRI-FOOD
Related public register
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MHP AGRI-FOOD
Related public register
31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - MHP AGRI-FOOD
Zugehörige Pressemitteilungen
Ukraine: EIB-Präsident Werner Hoyer sagt Unterstützung für ukrainische Wirtschaft zu

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
16 August 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/12/2014
20120184
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MHP Agri-Food
PJSC Myronivsky Hliboproduct
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 85 million
EUR 172 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of agri-food production facilities to build resilience to adverse weather events and crop yield variability. The project involves the construction of two grain-storage facilities, one fodder-processing plant and one sunflower-crushing plant.

The project forms part of a major investment programme being implemented over several years to expand production capacity and improve resource efficiency and environmental sustainability. In addition, the project enhances food security, as it promotes the self-sufficiency of the host country in terms of locally processed feed and food ingredients and increased storage capacity, thus improving the resilience of the Ukrainian agri-food sector to adverse weather shocks, mainly droughts (climate change adaptation).

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Within the EU the project would, by virtue of its technical characteristics, fall within the scope of Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU). An environmental impact study (EIS) was required under Ukrainian legislation. This was completed in 2010. Based on the EIS, the Ukrainian authorities granted the ecological permit in 2010 to the promoter, which is a condition for granting the construction permit. The project incorporates best available techniques for emissions abatement and air and water emissions are expected to be within the limits represented by international and European standards. The generated waste is neither significant nor of a dangerous nature and corresponding and appropriate disposal mechanisms have been already established.

The promoter will be required to comply with the Bank's Guide to Procurement.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Political Risk Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
16/12/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MHP AGRI-FOOD
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MHP AGRI-FOOD
31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - MHP AGRI-FOOD
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - UK
Weitere Veröffentlichungen
Project Completion Report - - EN
Zugehörige Pressemitteilungen
Ukraine: EIB-Präsident Werner Hoyer sagt Unterstützung für ukrainische Wirtschaft zu

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MHP AGRI-FOOD
Datum der Veröffentlichung
16 Dec 2014
Sprache
Ukrainisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56551882
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120184
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MHP AGRI-FOOD
Datum der Veröffentlichung
12 May 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66417971
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120184
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - MHP AGRI-FOOD
Datum der Veröffentlichung
31 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
81223755
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120184
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Osteuropa, Südkaukasus
Länder
Ukraine
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Related public register
16/12/2014 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - MHP AGRI-FOOD
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12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MHP AGRI-FOOD
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31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - MHP AGRI-FOOD
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Datenblätter
MHP AGRI-FOOD
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - UK
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Zugehörige Pressemitteilungen
Ukraine: EIB-Präsident Werner Hoyer sagt Unterstützung für ukrainische Wirtschaft zu

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