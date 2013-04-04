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ING BANK ROMANIA GLOBAL LOAN

Unterzeichnung(en)

Betrag
40.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 40.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 40.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/07/2013 : 40.000.000 €
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Rumänien: Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU): EIB unterzeichnet Darlehensvertrag mit der ING Bank Romania

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 April 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/07/2013
20120173
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ING BANK ROMANIA GLOBAL LOAN
ING BANK NV AMSTERDAM - BUCHAREST BRANCH (ING BANK ROMANIA)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 40 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Loan for SMEs, Mid-Caps, public sector entities and other types of private sector promoters to ING Bank Romania.

Financing of small and medium-sized projects carried out by small and medium-sized enterprises, Mid-caps, public sector entities and other beneficiaries in EIB eligible sectors of the economy. Improving access to term finance at favourable conditions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The financial intermediary will undertake to promote compliance of the sub-projects with relevant national and EU law as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Rumänien: Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU): EIB unterzeichnet Darlehensvertrag mit der ING Bank Romania

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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