NICE TRANSPORT URBAIN II

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Construction de la ligne de tramway Ouest-Est permettant de relier l’aéroport et le centre administratif au port, 11,3 km (dont 3,2 km en tunnel), en desservant tout l'hypercentre, avec 20 stations, matériel roulant, parcs relais.
Améliorer les conditions de la mobilité dans le périmètre de la métropole avec un impact positif sur la qualité de vie, la compétitivité économique et l’environnement.
Le projet relève de l'annexe II de la directive 2011/92/EU. D'après la législation française, le projet est soumis à une procédure d’évaluation d'impact environnemental. Le projet a obtenu un avis favorable de l’autorité environnementale et a été déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral le 15 juin 2012. Une analyse détaillée des aspects environnementaux sera entreprise au cours de l’instruction du projet.
En tant qu’établissement public, Nice Métropole est tenue de respecter les procédures de passation des marchés publiques, en conformité avec les textes du droit français (le code des marchés publics et l'ordonnance du 6 juin 2005), issus de la transposition des directives communautaires. La Banque exigera que les contrats pour la mise en œuvre du projet aient été / soient attribués conformément à la législation européenne applicable (Directive 2004/17/CE) et les avis de marché publiés selon les seuils réglementaires.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.