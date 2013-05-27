Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

NICE TRANSPORT URBAIN II

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 250.000.000 €
Verkehr : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/11/2014 : 250.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
Related public register
12/07/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - NICE TRANSPORT URBAIN II - Extension du reseau Ligne de tramway Ouest Est
Related public register
11/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NICE TRANSPORT URBAIN II
Related public register
27/08/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - NICE TRANSPORT URBAIN II
Zugehörige Pressemitteilungen
France: EIB und Metropolregion Nizza-Côte d'Azur unterzeichnen Finanzierungsvertrag über 250 Millionen Euro für den Bau der West-Ost-Straßenbahnlinie

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Mai 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/11/2014
20120158
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
NICE TRANSPORT URBAIN II
METROPOLE NICE COTE D'AZUR
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 320 millions
EUR 640 millions
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction de la ligne de tramway Ouest-Est permettant de relier l’aéroport et le centre administratif au port, 11,3 km (dont 3,2 km en tunnel), en desservant tout l'hypercentre, avec 20 stations, matériel roulant, parcs relais.

Améliorer les conditions de la mobilité dans le périmètre de la métropole avec un impact positif sur la qualité de vie, la compétitivité économique et l’environnement.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Le projet relève de l'annexe II de la directive 2011/92/EU. D'après la législation française, le projet est soumis à une procédure d’évaluation d'impact environnemental. Le projet a obtenu un avis favorable de l’autorité environnementale et a été déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral le 15 juin 2012. Une analyse détaillée des aspects environnementaux sera entreprise au cours de l’instruction du projet.

En tant qu’établissement public, Nice Métropole est tenue de respecter les procédures de passation des marchés publiques, en conformité avec les textes du droit français (le code des marchés publics et l'ordonnance du 6 juin 2005), issus de la transposition des directives communautaires. La Banque exigera que les contrats pour la mise en œuvre du projet aient été / soient attribués conformément à la législation européenne applicable (Directive 2004/17/CE) et les avis de marché publiés selon les seuils réglementaires.

Weitere Unterlagen
12/07/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - NICE TRANSPORT URBAIN II - Extension du reseau Ligne de tramway Ouest Est
11/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NICE TRANSPORT URBAIN II
27/08/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - NICE TRANSPORT URBAIN II
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
Zugehörige Pressemitteilungen
France: EIB und Metropolregion Nizza-Côte d'Azur unterzeichnen Finanzierungsvertrag über 250 Millionen Euro für den Bau der West-Ost-Straßenbahnlinie

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - NICE TRANSPORT URBAIN II - Extension du reseau Ligne de tramway Ouest Est
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54776181
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120158
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NICE TRANSPORT URBAIN II
Datum der Veröffentlichung
11 Dec 2014
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
56474916
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120158
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - NICE TRANSPORT URBAIN II
Datum der Veröffentlichung
27 Aug 2021
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
143218916
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120158
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
12/07/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - NICE TRANSPORT URBAIN II - Extension du reseau Ligne de tramway Ouest Est
Related public register
11/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NICE TRANSPORT URBAIN II
Related public register
27/08/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - NICE TRANSPORT URBAIN II
Andere Links
Übersicht
NICE TRANSPORT URBAIN II
Datenblätter
NICE TRANSPORT URBAIN II
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
Zugehörige Pressemitteilungen
France: EIB und Metropolregion Nizza-Côte d'Azur unterzeichnen Finanzierungsvertrag über 250 Millionen Euro für den Bau der West-Ost-Straßenbahnlinie

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
France: EIB und Metropolregion Nizza-Côte d'Azur unterzeichnen Finanzierungsvertrag über 250 Millionen Euro für den Bau der West-Ost-Straßenbahnlinie
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - FR
Related public register
12/07/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - NICE TRANSPORT URBAIN II - Extension du reseau Ligne de tramway Ouest Est
Related public register
11/12/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - NICE TRANSPORT URBAIN II
Related public register
27/08/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - NICE TRANSPORT URBAIN II

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen