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APRR - MODERNISATION ET SECURITE

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 150.000.000 €
Verkehr : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/11/2012 : 75.000.000 €
21/03/2013 : 75.000.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - A43 - FR
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - A71 - FR
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - noeud A43-A432 - FR
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24/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - APRR - MODERNISATION ET SECURITE
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09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - APRR - MODERNISATION ET SECURITE
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Darlehen von 75 Mio EUR für das Autobahnnetz Paris-Rhein-Rhône

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 April 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/11/2012
20120153
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
APRR - MODERNISATION ET SECURITE
APRR - Societé des Autoroutes Paris Rhin Rhone.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 365 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of an investment programme aiming at minimising the environmental impact of APRR’s (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) toll motorways, located on the TEN-T network. Investments will primarily include a variety of safety and environmental improvement measures (e.g. water treatment, noise reduction, traffic management), bringing the network up to current safety & environmental standards, and to a lesser extent the widening of key bottlenecks with a view to enhance traffic fluidity.

The APRR network links Paris to Lyon in France and is located at the crossroads of Benelux, Germany, France, Switzerland and Italy. The majority of the benefits of the project are expected to be realised as a result of improvements in road safety, environment, security for heavy goods vehicles and traffic management. In addition, the planned investments are located on aTEN-T.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The schemes included in this project are subject to French legislation which transposes all EU Directives on the environment. The project is not subject to SEA directive 2001/42/EC as it does not consist in a plan or programme in the sense of the Directive. The applicability of EIA Directive 2011/92/EU, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/409/EEC will be reviewed at appraisal, in particular for the road widening schemes. Other investments such as equipment, signalling, water protection or noise protection are not expected to fall under either Annex I or Annex II of the EIA Directive.

Contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. This will be reviewed at appraisal.

Weitere Unterlagen
24/07/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - APRR - MODERNISATION ET SECURITE
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - APRR - MODERNISATION ET SECURITE
Andere Links
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Darlehen von 75 Mio EUR für das Autobahnnetz Paris-Rhein-Rhône

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - APRR - MODERNISATION ET SECURITE
Datum der Veröffentlichung
24 Jul 2015
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54957295
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120153
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - APRR - MODERNISATION ET SECURITE
Datum der Veröffentlichung
9 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74421345
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120153
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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APRR - MODERNISATION ET SECURITE
Datenblätter
APRR - MODERNISATION ET SECURITE
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - noeud A43-A432 - FR
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: Darlehen von 75 Mio EUR für das Autobahnnetz Paris-Rhein-Rhône

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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