APRR - MODERNISATION ET SECURITE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
The project consists of an investment programme aiming at minimising the environmental impact of APRR’s (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) toll motorways, located on the TEN-T network. Investments will primarily include a variety of safety and environmental improvement measures (e.g. water treatment, noise reduction, traffic management), bringing the network up to current safety & environmental standards, and to a lesser extent the widening of key bottlenecks with a view to enhance traffic fluidity.
The APRR network links Paris to Lyon in France and is located at the crossroads of Benelux, Germany, France, Switzerland and Italy. The majority of the benefits of the project are expected to be realised as a result of improvements in road safety, environment, security for heavy goods vehicles and traffic management. In addition, the planned investments are located on aTEN-T.
The schemes included in this project are subject to French legislation which transposes all EU Directives on the environment. The project is not subject to SEA directive 2001/42/EC as it does not consist in a plan or programme in the sense of the Directive. The applicability of EIA Directive 2011/92/EU, Habitats Directive 92/43/EEC and Birds Directive 79/409/EEC will be reviewed at appraisal, in particular for the road widening schemes. Other investments such as equipment, signalling, water protection or noise protection are not expected to fall under either Annex I or Annex II of the EIA Directive.
Contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. This will be reviewed at appraisal.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
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„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
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