LIMASSOL SEWERAGE III

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Wasser, Abwasser - Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
Extension of the sewerage and drainage system (phase B2) in the Limassol - Amathus Area
The main objective of the investments is to provide adequate sewerage and drainage services within the Sewerage Board of Limassol-Amathus (SBLA), a newly extended service area, in line with the requirements of the EC Urban Wastewater Treatment Directive that has been transposed into national legislation upon Cypriot accession to the EU in 2004.
The priority waste water and sanitation investments included in the project will help the region advance towards compliance with local and EU legislation, in particular the Water Framework Directive (2000/60/EC) and the Urban Wastewater Treatment Directive (91/271/EEC). Whether the change in scope, including the new WWTP expected to fall under Annex II of the newly codified EIA Directive 2011/92/EU, requires a new EIA or other assessments under the Habitats and Birds Directives (92/43/EC, respectively 79/409/EC), will be verified during appraisal.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for project implementation shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation as described in Directive 2004/17/EEC, Directive 2004/18/EEC and Directive 2007/66/EC, and with the EIB Guide to Procurement, with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
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Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
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