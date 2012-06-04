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ALDER HEY CHILDRENS HOSPITAL PPP

Unterzeichnung(en)

Betrag
63.061.744,24 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 63.061.744,24 €
Gesundheit : 63.061.744,24 €
Unterzeichnungsdatum
21/03/2013 : 63.061.744,24 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - ALDER HEY CHILDRENS HOSPITAL PPP
Related public register
03/01/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALDER HEY CHILDRENS HOSPITAL PPP

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Juni 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/03/2013
20120137
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ALDER HEY CHILDRENS HOSPITAL
PUBLIC ENTITY(IES)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
GBP 54 million (EUR 67 million)
GBP 240 million (EUR 297 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

PPP Investment loan for the construction and maintenance of a new children's hospital in Liverpool, the Alder Hey Childrens Health Park. The project constitutes the first phase of the replacement of the existing children's hospital. Alder Hey Children’s Hospital is one of the largest specialist children’s healthcare providers in Western Europe and delivers a wide range of services to Liverpool and the wider North West region of England.

The Project will transform the delivery of accessible, high quality care through the creation of a Children’s Health Park aimed at improving the overall health and well-being of children and young people, increasing access and reducing inequalities, supporting the recruitment and retention of high quality staff, providing a flexible, affordable and sustainable solution within a reasonable timeframe, developing active partnerships with children, young people and their families, and building on existing partnerships with academic institutions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive 2011/92/EU, though the Project may be covered by annex II of the directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the relevant authority. The aim of the Project is to improve the care of children receiving hospital services and its social value is therefore considered to be positive.

The Project is being procured using the competitive dialogue process for Public Private Partnerships (PPPs), which was launched with publication in the OJEU on January 10th 2010. Final bids were submitted in February 2012 and the Trust has chosen a preferred private partner. The Bank requires the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the Project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.

Weitere Unterlagen
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - ALDER HEY CHILDRENS HOSPITAL PPP
03/01/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALDER HEY CHILDRENS HOSPITAL PPP
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Environmental and Social Completion Sheet - ALDER HEY CHILDRENS HOSPITAL PPP
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
185381414
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120137
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALDER HEY CHILDRENS HOSPITAL PPP
Datum der Veröffentlichung
3 Jan 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
45383724
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120137
Sektor(en)
Gesundheit
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - ALDER HEY CHILDRENS HOSPITAL PPP
Related public register
03/01/2024 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ALDER HEY CHILDRENS HOSPITAL PPP
Andere Links
Übersicht
ALDER HEY CHILDRENS HOSPITAL
Datenblätter
ALDER HEY CHILDRENS HOSPITAL PPP
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - EN

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen