ALDER HEY CHILDRENS HOSPITAL PPP

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Gesundheit - Gesundheits- und Sozialwesen
PPP Investment loan for the construction and maintenance of a new children's hospital in Liverpool, the Alder Hey Childrens Health Park. The project constitutes the first phase of the replacement of the existing children's hospital. Alder Hey Children’s Hospital is one of the largest specialist children’s healthcare providers in Western Europe and delivers a wide range of services to Liverpool and the wider North West region of England.
The Project will transform the delivery of accessible, high quality care through the creation of a Children’s Health Park aimed at improving the overall health and well-being of children and young people, increasing access and reducing inequalities, supporting the recruitment and retention of high quality staff, providing a flexible, affordable and sustainable solution within a reasonable timeframe, developing active partnerships with children, young people and their families, and building on existing partnerships with academic institutions.
Hospitals are not specifically mentioned in the EIA Directive 2011/92/EU, though the Project may be covered by annex II of the directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal whether an EIA is required and the screening decision of the relevant authority. The aim of the Project is to improve the care of children receiving hospital services and its social value is therefore considered to be positive.
The Project is being procured using the competitive dialogue process for Public Private Partnerships (PPPs), which was launched with publication in the OJEU on January 10th 2010. Final bids were submitted in February 2012 and the Trust has chosen a preferred private partner. The Bank requires the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the Project will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.