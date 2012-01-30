EVERYTHING EVERYWHERE MOBILE UK

Unterzeichnung(en)
Übersicht
EVERYTHING EVERYWHERE
The project concerns the upgrading and expansion of a 3G and the rolling out of a 4G based mobile telecommunications network by the largest mobile operator in UK. The main components of the project relate to the investments in the Radio Access Network, backhaul and the core network.
The promoter's network upgrade and expansion will enable the provision of high speed mobile services to a larger area and population in the UK. Accordingly, the project is in line with the Europe 2020 Strategy to foster smart growth and develop an economy based on knowledge and innovation. The project also contributes to the “Digital Agenda for Europe” flagship initiative through the further development and expansion of the mobile telecommunications infrastructure.
Investments in telecommunication projects (including investments in base stations, transmission systems and OSS) do not fall under Annex I or II of Directive 2011/92/EU. Mobile telecommunications systems have limited environmental effects, apart from the visual impact of base station towers and EMF radiation. These impacts can be mitigated by appropriate construction and operation measures.
The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.