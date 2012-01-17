MAURITIUS AIRPORT HOTEL

Unterzeichnung(en)
Übersicht
- Dienstleistungen - Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie
The proposed project comprises the construction of a new 139 room airport hotel and associated infrastructure. The proposed hotel is located just next to the new airport terminal currently being constructed in Mauritius, adjacent to the existing terminal.
Improving the accessibility of the airport is expected to have a positive effect on the economic development around Mauritius' main airport as well as on Mauritius' economy in general.
Were this project to be located within the EU, it would fall under the scope of Directive 97/11/EEC, Annex II. However, the nature and scale of the project is such that the Competent Authority would probably screen out the project and an Environmental Impact Assessment would not be required. Compliance with Mauritian legislation will be verified during appraisal and the status of any environmental studies and public consultations will be reviewed.
The Bank will require the promoter to ensure that implementation of the project will be done in compliance with the Bank's Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.