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SAF INNOVATIVE TRAILER SYSTEMS (RSFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
14.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 14.000.000 €
Industrie : 14.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
5/07/2013 : 14.000.000 €
Andere Links
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15/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SAF INNOVATIVE TRAILER SYSTEMS (RSFF)

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 August 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/07/2013
20120105
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SAF INNOVATIVE TRAILER SYSTEMS (RSFF)
SAF-HOLLAND
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 14 million
EUR 44 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

The project concerns (i) the promoter’s European RDI activities over the period 2012-2015, and (ii) the construction and equipment of an engineering centre in Bessenbach (Germany).

The promoter’s R&D efforts address the ecological and safety requirements for trucks and trailer systems. Here it faces contradictory requirements, like reducing the weight of the component but at the same time enable them to increase the truck and trailer’s load capacity and safety. The R&D-efforts will reinforce the promoter’s technological competences and leadership.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project part concerning the investments in research and development are expected to be carried out in existing facilities already authorised for the same purpose; the construction of an engineering centre included in the project is expected to be located in an existing industrial area. The project would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. It will however be verified during the project due diligence.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Kommentar(e)

The project may be financed under the Risk Sharing Finance Facility (RSFF), which is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Weitere Unterlagen
15/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SAF INNOVATIVE TRAILER SYSTEMS (RSFF)

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SAF INNOVATIVE TRAILER SYSTEMS (RSFF)
Datum der Veröffentlichung
15 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64128205
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120105
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
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15/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SAF INNOVATIVE TRAILER SYSTEMS (RSFF)
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Datenblätter
SAF INNOVATIVE TRAILER SYSTEMS (RSFF)

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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