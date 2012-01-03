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ROUTE E420 FRASNES-BRULY RTE-T

Unterzeichnung(en)

Betrag
80.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Belgien : 80.000.000 €
Verkehr : 80.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/03/2014 : 80.000.000 €
Andere Links
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12/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROUTE E420 FRASNES-BRULY RTE-T
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20/09/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ROUTE E420 FRASNES-BRULY RTE - Liaison Couvin-Bruily Étude d'iincidences sur l'environnement
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20/09/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ROUTE E420 FRASNES-BRULY RTE - Contournement de Couvin et liaison Couvin - Brûly (N5)
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - ROUTE E420 FRASNES-BRULY RTE-T

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 August 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/03/2014
20120103
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ROUTE E420 FRASNES-BRULY RTE
SOCIETE REGIONALE WALLONNE DE FINANCEMENT COMPLEMENTAIRE DES INFRASTRUCTURES
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 80 millions
EUR 178 millions
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Aménagement autoroutier sur le corridor de la route E 420 entre Frasnes et Brûly.

Le projet permettra de constituer un axe Nord-Sud de haut niveau de service, alternatif aux autoroutes A2-A1-A6-A26 Bruxelles/Paris/Beaune et A4-A31 Bruxelles/Luxembourg/Beaune, ainsi qu’une nouvelle liaison entre l’Île-de-France et la Belgique. Il est situé sur le Réseau Transeuropéen de Transports (RTE-T) et est donc éligible au titre de l’article 309 (c) du Traité de la CE.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

L’applicabilité de la Directive 2001/42/CE sur l’évaluation environnementale stratégique (Strategic Environmental Assessment, SEA) sera vérifiée à l’instruction.
Le projet entre dans le champ d’application de l’Annexe I de la Directive EIE 2011/92/EC. Des études complètes ont été réalisées, y compris consultations publiques. Le tracé du contournement de Couvin est situé à proximité ou en contact de plusieurs zones Natura 2000. La conformité du projet avec les Directives EIE 2011/92/EC, Habitats (92/43/EEC) et Oiseaux (2009/147/EC) sera vérifiée lors de l’instruction.

La Banque exigera du promoteur qu'il veille à ce que les contrats pour la mise en œuvre du projet aient été / soient publiés dans le Journal Officiel de l’UE et attribués conformément à la législation européenne applicable (Dir. 2004/17/CE ou 2004/18/CE et Dir. 2007/66/CE).

Weitere Unterlagen
12/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROUTE E420 FRASNES-BRULY RTE-T
20/09/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - ROUTE E420 FRASNES-BRULY RTE - Liaison Couvin-Bruily Étude d'iincidences sur l'environnement
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - ROUTE E420 FRASNES-BRULY RTE-T

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROUTE E420 FRASNES-BRULY RTE-T
Datum der Veröffentlichung
12 Feb 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
49180777
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120103
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - ROUTE E420 FRASNES-BRULY RTE - Liaison Couvin-Bruily Étude d'iincidences sur l'environnement
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53218879
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120103
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Nicht-technische Zusammenfassung - ROUTE E420 FRASNES-BRULY RTE - Contournement de Couvin et liaison Couvin - Brûly (N5)
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221750
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120103
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ROUTE E420 FRASNES-BRULY RTE-T
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
163237874
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120103
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Belgien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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12/02/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROUTE E420 FRASNES-BRULY RTE-T
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ROUTE E420 FRASNES-BRULY RTE
Datenblätter
ROUTE E420 FRASNES-BRULY RTE-T

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen