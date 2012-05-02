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GRUPPO SACMI R&D

Unterzeichnung(en)

Betrag
45.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 45.000.000 €
Industrie : 45.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/10/2012 : 20.000.000 €
25/10/2012 : 25.000.000 €
Andere Links
Related public register
14/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRUPPO SACMI R&D
Related public register
11/11/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO SACMI R&D

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Mai 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/10/2012
20120088
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Gruppo Sacmi R&D
The promoter is a recognised player in its reference markets and its strength lies on the application of innovative technology, on its commitment to research and development and on providing high quality and professional services. In this context, continuous investment in R&D is key to maintain a leadership position.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 45 million
EUR 91 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Financing of Sacmi's research and development (R&D) activities.

The project concerns the promoter's investment in research, development and product / process innovation in the field of manufacturing machines and complete plants for the ceramics, beverage & packaging, processing and plastics industries.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research, development and innovation that will be carried out in existing facilities already authorised, for which an EIA is therefore not required by EIA Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2000/35/EC.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Kommentar(e)

Part of the project cost could be eligible for Risk Sharing Finance Facility (RSFF). The RSFF is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Weitere Unterlagen
14/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRUPPO SACMI R&D
11/11/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO SACMI R&D

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRUPPO SACMI R&D
Datum der Veröffentlichung
14 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64091619
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120088
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO SACMI R&D
Datum der Veröffentlichung
11 Nov 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65606846
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120088
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
14/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GRUPPO SACMI R&D
Related public register
11/11/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - GRUPPO SACMI R&D
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Übersicht
Gruppo Sacmi R&D
Datenblätter
GRUPPO SACMI R&D

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen