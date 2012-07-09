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ENERGIEPARK BRUCK WIND POWER

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.533.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 100.533.000 €
Energie : 100.533.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/06/2016 : 8.000.000 €
11/02/2014 : 19.333.000 €
15/10/2014 : 20.000.000 €
3/12/2015 : 25.000.000 €
3/05/2013 : 28.200.000 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Windpark Rohrau - DE
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Windpark Bad Deutsch-Altenburg Carnuntum - DE
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Windpark Höflein Ost - DE
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Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - Windpark Haadfeld - DE
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05/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENERGIEPARK BRUCK WIND POWER
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01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - ENERGIEPARK BRUCK WIND POWER
Zugehörige Pressemitteilungen
Windenergie in Österreich: Energiepark Bruck erhält EIB-Darlehen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
9 Juli 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/05/2013
20120061
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ENERGIEPARK BRUCK WIND POWER
Energiepark Bruck/Leitha GmbH.
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 101 million
EUR 312 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction and operation of 7 onshore wind parks for a total capacity of 165 MW in the Austrian Federal State of Lower Austria (municipalities of Bad Deutsch Altenburg-Carnutum, Höflein Ost, Rohrau, Haadfeld, Hof, Seibersdorf and Au). The promoter is an Austrian private company, Energiepark Bruck/Leitha GmbH.

The project supports EU and national energy objectives

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

All wind farms proposed fall under Annex II of the EIA Directive 2011/92/EU. Therefore they will be subject to an Environmental Impact assessment (EIA) on a case by case basis taking into account the defined criteria set by the competent authority. Furthermore, wind farms have to comply with the EU Habitats 92/43/EEC and the EU Birds Directive 79/409/EEC.

The promoter is not subject to public procurement procedures as it is neither a public undertaking nor does it enjoy special or exclusive rights in the sense of the EU Procurement Directive 2004/17/EC. Procurement procedures followed will be further appraised.

Weitere Unterlagen
05/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENERGIEPARK BRUCK WIND POWER
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - ENERGIEPARK BRUCK WIND POWER
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENERGIEPARK BRUCK WIND POWER
Datum der Veröffentlichung
5 May 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
45848173
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120061
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ENERGIEPARK BRUCK WIND POWER
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85046191
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120061
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
05/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ENERGIEPARK BRUCK WIND POWER
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Übersicht
ENERGIEPARK BRUCK WIND POWER
Datenblätter
ENERGIEPARK BRUCK WIND POWER
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Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
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