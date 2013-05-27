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WINDLANDKRAFT WIND POWER

Unterzeichnung(en)

Betrag
33.854.000 €
Länder
Sektor(en)
Österreich : 33.854.000 €
Energie : 33.854.000 €
Unterzeichnungsdatum
3/12/2015 : 13.854.000 €
5/08/2014 : 20.000.000 €
Andere Links
Related public register
29/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WINDLANDKRAFT WIND POWER
Related public register
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - WINDLANDKRAFT WIND POWER
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - WINDLANDKRAFT WIND POWER
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: EIB finanziert weiteren Ausbau der Windenergie in Niederösterreich

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Mai 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 05/08/2014
20120060
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
WINDLANDKRAFT WIND POWER
WINDLANDKRAFT GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 34 million
EUR 177 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction and operation of three onshore wind parks for a total capacity of 105 MW located in the Austrian Federal State of Lower Austria (municipalities of Leopoldsdorf, Untersiebenbrunn and Engelhartstetten). The promoter is an Austrian private company named WindLandKraft GmbH.

Contributing to renewable energy and energy efficiency objectives and thereby supporting EU Climate Action.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The wind farms proposed fall under Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU. Their authorisation is subject to an EIA following the criteria set by the competent authority. Furthermore, wind farms have to comply with the EU Habitats 92/43/EEC and the EU Birds Directive 79/409/EEC.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
29/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WINDLANDKRAFT WIND POWER
17/06/2014 - Nicht-technische Zusammenfassung - WINDLANDKRAFT WIND POWER
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - WINDLANDKRAFT WIND POWER
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: EIB finanziert weiteren Ausbau der Windenergie in Niederösterreich

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - WINDLANDKRAFT WIND POWER
Datum der Veröffentlichung
29 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48538702
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120060
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - WINDLANDKRAFT WIND POWER
Datum der Veröffentlichung
17 Jun 2014
Sprache
Deutsch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221097
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120060
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - WINDLANDKRAFT WIND POWER
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
84199628
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120060
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Österreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Übersicht
WINDLANDKRAFT WIND POWER
Datenblätter
WINDLANDKRAFT WIND POWER
Zugehörige Pressemitteilungen
Österreich: EIB finanziert weiteren Ausbau der Windenergie in Niederösterreich

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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