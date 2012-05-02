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ACCESS MICROFINANCE HOLDING III

Unterzeichnung(en)

Betrag
7.766.375,56 €
Sektor(en)
Dienstleistungen : 7.766.375,56 €
Unterzeichnungsdatum
2/10/2015 : 2.238.375,04 €
17/02/2017 : 2.323.062 €
21/06/2012 : 3.204.938,52 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
2 Mai 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/06/2012
20120055
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ACCESS MICROFINANCE HOLDING III
LFS FINANCIAL SYSTEMS GMBH
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 8 million
EUR 130 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Participation in the capital increase of Access Microfinance Holding AG in order to continue supporting the expansion of its network of microfinance banks and their development. AccessHolding, in which EIB is a shareholder since 2006, is a German-domiciled microfinance investment holding company operating a network of seven microfinance banks, five of which are located in African Caribbean and Pacific countries.

AccessHolding's aim is to build a network of 12 to 15 microfinance banks worldwide concentrating on lower to middle income countries.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

na

na

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen