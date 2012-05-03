ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY

Übersicht
Framework loan for the financing of eligible sub-projects in Turkey in the fields of renewable energy and energy efficiency.
The project would contribute to EU renewable energy and environmental policy goals, in particular as regards the climate targets. It meets the Bank’s priority objectives for energy sector lending (renewable energy sources, energy efficiency) and would support a priority objective in Turkey's Accession Partnership with the EU.
Most of the projects are expected to fall under Annex II of the EIA Directive requiring a screening decision by the competent authority for the need to carry out an EIA. The Bank will ensure, also through the provision of technical assistance, that the Promoter will finance projects that are in compliance with national and EU environmental laws with particular reference to impacts on biodiversity and cumulative impacts.
The Bank will review procurement systems and procedures applied by the promoter during appraisal, including compliance with relevant national legislation and the principles of the relevant EU Directives. The Bank will ensure that the sub-projects comply with the Bank’s Guide to Procurement.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.