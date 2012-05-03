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ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
75.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Türkei : 75.000.000 €
Energie : 75.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
26/06/2012 : 75.000.000 €
Andere Links
Related public register
05/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
3 Mai 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/06/2012
20120037
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY
TURKIYE IS BANKASI AS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 75 million
EUR 150 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework loan for the financing of eligible sub-projects in Turkey in the fields of renewable energy and energy efficiency.

The project would contribute to EU renewable energy and environmental policy goals, in particular as regards the climate targets. It meets the Bank’s priority objectives for energy sector lending (renewable energy sources, energy efficiency) and would support a priority objective in Turkey's Accession Partnership with the EU.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Most of the projects are expected to fall under Annex II of the EIA Directive requiring a screening decision by the competent authority for the need to carry out an EIA. The Bank will ensure, also through the provision of technical assistance, that the Promoter will finance projects that are in compliance with national and EU environmental laws with particular reference to impacts on biodiversity and cumulative impacts.

The Bank will review procurement systems and procedures applied by the promoter during appraisal, including compliance with relevant national legislation and the principles of the relevant EU Directives. The Bank will ensure that the sub-projects comply with the Bank’s Guide to Procurement.

Weitere Unterlagen
05/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
5 May 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
58851344
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120037
Sektor(en)
Energie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
76241873
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120037
Sektor(en)
Energie
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Türkei
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
05/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY
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24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY
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Datenblätter
ISBANK CLIMATE CHANGE FACILITY

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen