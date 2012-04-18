PLK RAILWAY MODERNIZATION E59 PHASE 2

Übersicht
Modernisation of 32 kms of E-59 Railway line (Wroclaw - Poznan), on the section from Czempin to Poznan.
The modernisation will entail replacing the track bed, track, structures and catenary, largely along the existing alignment, together with improvements to the power supply, signaling, telecoms and stations. The project will help prepare the section of line for future installation of ERTMS, scheduled as part of the Polish National ERTMS Deployment Plan for implementation during the next financing perspective.
The project falls under Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and was screened in by the competent authority. In 2009, an EIA was undertaken and the competent authority gave its positive environmental decision in November 2011. The railway crosses the Special Protection Area of Ostoja Rogalinska (PLB 200017) and Site of Community Importance of Rogalinska Dolina Warty (PLH 300012). So the provisions of the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC) apply.
The promoter is a public contracting authority. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
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