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PLK RAILWAY MODERNIZATION E59 PHASE 2

Unterzeichnung(en)

Betrag
65.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Polen : 65.000.000 €
Verkehr : 65.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
19/10/2012 : 65.000.000 €
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - PL
Related public register
10/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLK RAILWAY MODERNIZATION E59 PHASE 2
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - PLK RAILWAY MODERNIZATION E59 PHASE 2
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: Neue Darlehen der EIB zur Modernisierung der Eisenbahn

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 April 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/10/2012
20120032
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PLK E59 CZEMPIN POZNAN
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 65 million
EUR 240 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Modernisation of 32 kms of E-59 Railway line (Wroclaw - Poznan), on the section from Czempin to Poznan.

The modernisation will entail replacing the track bed, track, structures and catenary, largely along the existing alignment, together with improvements to the power supply, signaling, telecoms and stations. The project will help prepare the section of line for future installation of ERTMS, scheduled as part of the Polish National ERTMS Deployment Plan for implementation during the next financing perspective.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project falls under Annex II of Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2011/92/EU and was screened in by the competent authority. In 2009, an EIA was undertaken and the competent authority gave its positive environmental decision in November 2011. The railway crosses the Special Protection Area of Ostoja Rogalinska (PLB 200017) and Site of Community Importance of Rogalinska Dolina Warty (PLH 300012). So the provisions of the Habitats Directive (92/43/EEC) and Birds Directive (2009/147/EC) apply.

The promoter is a public contracting authority. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
10/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLK RAILWAY MODERNIZATION E59 PHASE 2
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - PLK RAILWAY MODERNIZATION E59 PHASE 2
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - PL
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: Neue Darlehen der EIB zur Modernisierung der Eisenbahn

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLK RAILWAY MODERNIZATION E59 PHASE 2
Datum der Veröffentlichung
10 Jun 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66981402
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120032
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PLK RAILWAY MODERNIZATION E59 PHASE 2
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
88695850
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120032
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Polen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Related public register
10/06/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PLK RAILWAY MODERNIZATION E59 PHASE 2
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - PLK RAILWAY MODERNIZATION E59 PHASE 2
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Übersicht
PLK E59 CZEMPIN POZNAN
Datenblätter
PLK RAILWAY MODERNIZATION E59 PHASE 2
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - PL
Zugehörige Pressemitteilungen
Polen: Neue Darlehen der EIB zur Modernisierung der Eisenbahn

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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