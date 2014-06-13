RAILWAY INFRASTRUCTURE UPGRADING & SAFETY SPAIN

Übersicht
Investments for improving the safety and upgrading the conventional railway network in Spain.
Improving safety features and rehabilitate and upgrade several sections of conventional lines in Spain.
The need for an Environmental Impact Assessment (EIA) may vary between project components and will be analysed on a case by case basis. Although most of the schemes will be implemented on existing infrastructure, some might fall under annex I (e.g. in cases where the changes meet the thresholds set out in the annex) requiring an EIA and most will fall under annex II of the EU environmental directive (2011/92/EU) thus requiring an EIA screening and, possibly, an EIA. Compliance with environmental and nature protection EU directives and status of environmental permits will be verified during appraisal.
The question of the project falling within a plan or a programme requiring a Strategic Environmental Assessment (SEA) in line with EU Directive 2001/42/EC will also be further examined during appraisal.
The project is expected to have positive impacts on the environment thanks to the improvement of the railway network which will result in added reliability, comfort and safety, which will increase the attractiveness of this system compared to the road traffic with its negative impacts on the environment and congestion.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and/or will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EC/ or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.