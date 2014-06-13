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RAILWAY INFRASTRUCTURE UPGRADING & SAFETY SPAIN

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 150.000.000 €
Verkehr : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
11/12/2014 : 150.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Juni 2014
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 11/12/2014
20120019
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RAILWAY INFRASTRUCTURE UPGRADING & SAFETY SPAIN
Ministerio de Fomento
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 400 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investments for improving the safety and upgrading the conventional railway network in Spain.

Improving safety features and rehabilitate and upgrade several sections of conventional lines in Spain.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The need for an Environmental Impact Assessment (EIA) may vary between project components and will be analysed on a case by case basis. Although most of the schemes will be implemented on existing infrastructure, some might fall under annex I (e.g. in cases where the changes meet the thresholds set out in the annex) requiring an EIA and most will fall under annex II of the EU environmental directive (2011/92/EU) thus requiring an EIA screening and, possibly, an EIA. Compliance with environmental and nature protection EU directives and status of environmental permits will be verified during appraisal.
The question of the project falling within a plan or a programme requiring a Strategic Environmental Assessment (SEA) in line with EU Directive 2001/42/EC will also be further examined during appraisal.
The project is expected to have positive impacts on the environment thanks to the improvement of the railway network which will result in added reliability, comfort and safety, which will increase the attractiveness of this system compared to the road traffic with its negative impacts on the environment and congestion.

The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been and/or will be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EC/ or 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
16/05/2016 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RAILWAY INFRASTRUCTURE UPGRADING & SAFETY SPAIN
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RAILWAY INFRASTRUCTURE UPGRADING & SAFETY SPAIN
Datum der Veröffentlichung
16 May 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52021724
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120019
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - RAILWAY INFRASTRUCTURE UPGRADING & SAFETY SPAIN
Datum der Veröffentlichung
16 May 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53390772
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20120019
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RAILWAY INFRASTRUCTURE UPGRADING & SAFETY SPAIN
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54956737
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120019
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - RAILWAY INFRASTRUCTURE UPGRADING & SAFETY SPAIN - Line Bobadilla Algeciras Section Ronda Algeciras
Datum der Veröffentlichung
16 May 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55086132
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120019
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - Electrification Medina-Salamanca Fuentes de Onoro 2/2
Datum der Veröffentlichung
23 Oct 2014
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55583565
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120019
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - RAILWAY INFRASTRUCTURE UPGRADING & SAFETY SPAIN - Electrification Medina-Salamanca Fuentes de Onoro 1/2
Datum der Veröffentlichung
16 May 2016
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
55584031
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20120019
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Environmental and Social Completion Sheet - RAILWAY INFRASTRUCTURE UPGRADING & SAFETY SPAIN
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
94760735
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120019
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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