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MERCK PHARMA R&D

Unterzeichnung(en)

Betrag
200.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 200.000.000 €
Industrie : 200.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
16/07/2013 : 200.000.000 €
Andere Links
Related public register
10/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MERCK PHARMA R&D
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - MERCK PHARMA R&D

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 Juni 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/07/2013
20120005
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
MERCK PHARMA R&D
MERCK KGAA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 200 million
EUR 625 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will finance the promoter’s research and development (R&D) expenses for the development of a new cancer treatment. It concerns the clinical programme of a cancer vaccine for indications such as NSCLC (non-small-cell lung cancer), which is the major indication currently investigated, as well as trials for colorectal- , prostate- and breast cancer indications.

It is the objective of this new cancer vaccine to stimulate the body's immune system to identify and destroy cancer cells.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

R&D activities included in the project will not materially change current R&D practice and will be carried out within existing facilities making use of existing laboratories, pilot plants, clinical centres, etc. An Environmental Impact Assessment (EIA) by a competent authority according to the Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC should not be required.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
10/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MERCK PHARMA R&D
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - MERCK PHARMA R&D

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MERCK PHARMA R&D
Datum der Veröffentlichung
10 Mar 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65177355
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20120005
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - MERCK PHARMA R&D
Datum der Veröffentlichung
9 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63336059
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20120005
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Deutschland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
10/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - MERCK PHARMA R&D
Related public register
09/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - MERCK PHARMA R&D
Andere Links
Übersicht
MERCK PHARMA R&D
Datenblätter
MERCK PHARMA R&D

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen