SONABEL SOLAR PLANT BURKINA FASO

Unterzeichnung(en)
Übersicht
SONABEL, la société publique d'électricité du Burkina Faso, souhaite installer une centrale solaire de 30 MW pour alimenter le réseau interconnecté, afin d'augmenter la part des énergies renouvelables dans la production électrique nationale.
Le projet contribuera à satisfaire la demande en électricité à partir d'une source d'énergie renouvelable. Il permettra donc de réduire la dépandance du Burkina Faso aux importations d'énergies fossiles, de soutenir son développement économique et d'éviter les impacts environnementaux de la génération électrique à partir des énergies fossiles.
S'il était situé dans l'UE, le projet relèverait de l'annexe II de la directive relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE), qui laisse à l'autorité compétente le soin de déterminer s'il y a lieu de réaliser une EIE, soit sur la base de critères prédéfinis, soit au cas par cas. Les incidences environnementales négatives des centrales solaires photovoltaïques sont généralement limitées et concentrées durant la phase de construction. D’après les informations disponibles, le projet est situé dans une zone industrielle, sur un terrain appartenant au promoteur, et l'autorité nationale compétente dans le domaine de l'environnement a jugé qu’il n’était pas nécessaire qu’il fasse l’objet d’une EIE. Durant l’instruction, il sera vérifié que le projet est conforme à la politique environnementale et sociale de la Banque pour les opérations à l’extérieur de l’Union européenne. Pour ce qui est des aspects sociaux, une attention particulière sera accordée aux conditions de travail, de santé et de sécurité, pour lesquelles la conformité avec les normes internationalement reconnues sera vérifiée.
Le promoteur se verra demander de mettre en œuvre le projet conformément au Guide pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures de la Commission européenne, comme l’impose l’intervention du FED. La mise en œuvre du projet se fera également dans le respect du Guide de la BEI pour la passation des marchés, qui prévoit, pour ce qui est de l’admissibilité, que les critères de l’instrument de l’UE s’appliquent seuls. Les appels d’offres internationaux seront publiés au JOUE.
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