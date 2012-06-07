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JOHNSON MATTHEY R&D III

Unterzeichnung(en)

Betrag
124.000.248 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 124.000.248 €
Industrie : 124.000.248 €
Unterzeichnungsdatum
19/11/2012 : 124.000.248 €
Andere Links
Related public register
15/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JOHNSON MATTHEY R&D III
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - JOHNSON MATTHEY R&D III
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: 100 Mio GBP für europäische FuE-Vorhaben von Johnson Matthey in Europa

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 Juni 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 19/11/2012
20110653
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
JOHNSON MATTHEY R&D III
JOHNSON MATTHEY PLC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 117 million (GBP 100 million)
EUR 234 million (GBP 200 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of the R&D activities in the field of environmental catalysts and technologies applied to light duty gasoline and diesel vehicles, heavy-duty diesel vehicles and stationary source emission controls, process catalysts and technologies, fuel cells, including potential application in the automotive and local power generation sectors.

Research and Development expenditures in the UK over the period 2012-2014.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

R&D activities included in the project will not materially change current R&D practice and will be carried out within existing facilities making use of existing laboratories. An Environmental Impact Assessment (EIA) by a competent authority according to the Directive 2011/92/EU should not be required.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
15/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JOHNSON MATTHEY R&D III
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - JOHNSON MATTHEY R&D III
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: 100 Mio GBP für europäische FuE-Vorhaben von Johnson Matthey in Europa

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JOHNSON MATTHEY R&D III
Datum der Veröffentlichung
15 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64126881
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110653
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - JOHNSON MATTHEY R&D III
Datum der Veröffentlichung
7 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
63537075
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110653
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
15/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - JOHNSON MATTHEY R&D III
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07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - JOHNSON MATTHEY R&D III
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Datenblätter
JOHNSON MATTHEY R&D III
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Aktuelles und Storys

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Vereinigtes Königreich: 100 Mio GBP für europäische FuE-Vorhaben von Johnson Matthey in Europa
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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