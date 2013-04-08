CASTILLA Y LEON CLIMATE CHANGE

Übersicht
The project concerns investments in solid biomass heat boilers for individual public buildings, small solid biomass fired district heating/cooling networks and energy efficient public lighting. The project will serve clients in the Castilla y León region.
The project helps to mitigate climate change through increased energy efficiency and increased use of renewable energy by using sustainable solid biomass. It will have a significant positive environmental impact on forest conditions in the region.
According to the regional legislation (Ley 11/2003) an Environmental Impact Assessment (EIA) will be required for plants with a thermal capacity of over 15 MWth, which may be the case in some schemes. The schemes’ thermal input capacity is expected to be below 50 MWth, which means that the IPPC’s EU Directive on industrial emissions (2010/75/EU) does not apply. During the appraisal the Bank will assess, among other things, the environmental capacity of the promoter and compliance of the biomass supply with the EU sustainability criteria.
The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the schemes shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (EU Directives 2004/17/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.