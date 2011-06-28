Suche starten DE menü Kundenportal der EIB-Gruppe
Schließen Kundenportal der EIB-Gruppe
Suche starten
Suche starten
Ergebnisse
Top-5-Suchergebnisse Alle Ergebnisse anzeigen Erweiterte Suche
Häufigste Suchbegriffe
Meistbesuchte Seiten

IRISH SCHOOL PROGRAMME

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Irland : 100.000.000 €
Bildung : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
6/07/2012 : 100.000.000 €
Andere Links
Related public register
22/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IRISH SCHOOL PROGRAMME
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - IRISH SCHOOL PROGRAMME
Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: EIB finanziert 550 neue Klassenzimmer

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
18 April 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 06/07/2012
20110628
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
IRISH SCHOOL PROGRAMME
DEPARTMENT OF FINANCE OF IRELAND
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 211 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The Project involves part-financing the school capital investment programme of the Department of Education and Skills of the Government of Ireland.

The programme comprises the construction, extension and refurbishment of several small-scale (individual cost below EUR 25m) school facilities located all over Ireland. The new schools will have attractive designs and are intended to improve the quality and efficiency of education services delivery.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Schools are not specifically mentioned in the EIA Directive on Environmental Impact Assessment, though the project can be covered by Annex II of the Directive in relation to urban development. The Bank’s services will verify during appraisal the EIA screening decision taken by the competent authority.

The Bank will require the promoter to ensure that all relevant contracts for the implementation of the project have been or shall be tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation, with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
22/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IRISH SCHOOL PROGRAMME
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - IRISH SCHOOL PROGRAMME
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: EIB finanziert 550 neue Klassenzimmer

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IRISH SCHOOL PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
22 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66005498
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110628
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - IRISH SCHOOL PROGRAMME
Datum der Veröffentlichung
7 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66594470
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110628
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Irland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
22/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IRISH SCHOOL PROGRAMME
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - IRISH SCHOOL PROGRAMME
Andere Links
Übersicht
IRISH SCHOOL PROGRAMME
Datenblätter
IRISH SCHOOL PROGRAMME
Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: EIB finanziert 550 neue Klassenzimmer

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
Zugehörige Pressemitteilungen
Irland: EIB finanziert 550 neue Klassenzimmer
Andere Links
Related public register
22/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IRISH SCHOOL PROGRAMME
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - IRISH SCHOOL PROGRAMME

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen