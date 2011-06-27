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TALLINN URBAN INFRASTRUCTURE

Unterzeichnung(en)

Betrag
66.800.000 €
Länder
Sektor(en)
Estland : 66.800.000 €
Gesundheit : 3.340.000 €
Stadtentwicklung : 18.704.000 €
Verkehr : 20.040.000 €
Bildung : 24.716.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/11/2012 : 3.340.000 €
23/11/2012 : 18.704.000 €
23/11/2012 : 20.040.000 €
23/11/2012 : 24.716.000 €
Andere Links
Related public register
16/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TALLINN URBAN INFRASTRUCTURE
Related public register
31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - TALLINN URBAN INFRASTRUCTURE
Zugehörige Pressemitteilungen
Estland: EIB fördert die Entwicklung der städtischen Infrastruktur von Tallinn

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Juni 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 23/11/2012
20110627
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
TALLINN URBAN INFRASTRUCTURE
CITY OF TALLINN
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 67 million
EUR 182 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Part-financing of multi-sector investment schemes in Tallinn.

The City’s long-term investment strategy aims at modernising the city’s basic infrastructure and improving the quality of public services.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Estonia has harmonised its environmental legislation in line with the relevant EU Directives 2011/92/EU Directive and 2001/42/EC). Compliance with the EU Directive on the Energy Performance of Buildings (EU Directive 2002/91/EC) and its recast (2010/31/EU) will be further examined. All relevant key documents for the project will be published, in line with the Bank’s disclosure policy.

Contracts for the implementation of the project have shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
16/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TALLINN URBAN INFRASTRUCTURE
31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - TALLINN URBAN INFRASTRUCTURE
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Zugehörige Pressemitteilungen
Estland: EIB fördert die Entwicklung der städtischen Infrastruktur von Tallinn

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TALLINN URBAN INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
16 Oct 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54957998
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110627
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Verkehr
Bildung
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Estland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - TALLINN URBAN INFRASTRUCTURE
Datum der Veröffentlichung
31 Jan 2018
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79837410
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110627
Sektor(en)
Stadtentwicklung
Verkehr
Bildung
Gesundheit
Regionen
Europäische Union
Länder
Estland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
16/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TALLINN URBAN INFRASTRUCTURE
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31/01/2018 - Environmental and Social Completion Sheet - TALLINN URBAN INFRASTRUCTURE
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Datenblätter
TALLINN URBAN INFRASTRUCTURE
Zugehörige Pressemitteilungen
Estland: EIB fördert die Entwicklung der städtischen Infrastruktur von Tallinn

Aktuelles und Storys

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Estland: EIB fördert die Entwicklung der städtischen Infrastruktur von Tallinn
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16/10/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - TALLINN URBAN INFRASTRUCTURE
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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