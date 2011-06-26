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ROAD REHABILITATION AND CITY BYPASS

Unterzeichnung(en)

Betrag
30.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Montenegro : 30.000.000 €
Verkehr : 30.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/06/2014 : 30.000.000 €
Andere Links
Related public register
03/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROAD REHABILITATION AND CITY BYPASS
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02/05/2017 - Umsiedlungsplan - ROAD REHABILITATION AND CITY BYPASS - Resettlement Policy Framework
Related public register
08/04/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ROAD REHABILITATION AND CITY BYPASS - Land Acquisition Plan of Action for Lepenac Climbing Lane

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
26 November 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/06/2014
20110626
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ROAD REHABILITATION AND CITY BYPASS
MONTENEGRO
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 30 million
EUR 66 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Rehabilitation of main and secondary roads and construction of city bypasses

The project is expected to promote economic growth, facilitate trade, support private sector development and ultimately contribute to economic and social cohesion in the region. The project is therefore eligible under the Mandate of the Pre-Accession countries. It is estimated that some 54 km of roads will be constructed or upgraded and a 2.5km tunnel will be built.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The individual components of the project are investments of small and medium size that are likely to have reduced environmental and social impacts. If situated in the EU, these schemes would likely fall under Annex II of EIA Directive 2011/92/EU and therefore be subject to screening. Appropriate screening procedures, also in relation to natural habitats and protected species, as well as land acquisition/resettlement will be put in place in collaboration with the other co-financing potential partners. An appropriate Resettlement Policy Framework will be developed to address potential physical or economic displacement.

The Bank will require the Promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank’s Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Kommentar(e)

This operation is covered by the EU Guarantee for EIB loans outside the EU.

Weitere Unterlagen
03/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROAD REHABILITATION AND CITY BYPASS
02/05/2017 - Umsiedlungsplan - ROAD REHABILITATION AND CITY BYPASS - Resettlement Policy Framework
08/04/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ROAD REHABILITATION AND CITY BYPASS - Land Acquisition Plan of Action for Lepenac Climbing Lane

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROAD REHABILITATION AND CITY BYPASS
Datum der Veröffentlichung
3 Jul 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53495794
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110626
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Montenegro
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umsiedlungsplan - ROAD REHABILITATION AND CITY BYPASS - Resettlement Policy Framework
Datum der Veröffentlichung
2 May 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74969192
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umsiedlungsplan
Projektnummer
20110626
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Montenegro
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ROAD REHABILITATION AND CITY BYPASS - Land Acquisition Plan of Action for Lepenac Climbing Lane
Datum der Veröffentlichung
8 Apr 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
74965889
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20110626
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Montenegro
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
03/07/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ROAD REHABILITATION AND CITY BYPASS
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02/05/2017 - Umsiedlungsplan - ROAD REHABILITATION AND CITY BYPASS - Resettlement Policy Framework
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08/04/2017 - Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - ROAD REHABILITATION AND CITY BYPASS - Land Acquisition Plan of Action for Lepenac Climbing Lane
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Übersicht
ROAD REHABILITATION AND CITY BYPASS
Datenblätter
ROAD REHABILITATION AND CITY BYPASS

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen