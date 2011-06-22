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BANJA LUKA-DOBOJ MOTORWAY

Unterzeichnung(en)

Betrag
207.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Bosnien und Herzegowina : 207.000.000 €
Verkehr : 207.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
13/03/2018 : 47.000.000 €
16/12/2013 : 160.000.000 €
Andere Links
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30/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - BANJA LUKA-DOBOJ MOTORWAY

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
7 März 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 16/12/2013
20110622
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
BANJA LUKA-DOBOJ MOTORWAY
JP AUTOPUTEVI REPUBLIKE SRPSKE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 207 million
EUR 565 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of a 2x2 76 km toll motorway from Banja Luka to Doboj in Republika Srpska, Bosnia & Herzegovina.

The project is a priority backbone motorway development for Republika Srpska as it connects two of its main cities. It also connects to Corridor Vc and is entirely located in Republika Srpska territory. It will contribute to trade and business improvements and support a dynamic private sector both within RS but also with the Federation of Bosinia and Herzegovina(FBiH) and Croatia and Serbia though Corridor Vc. The project contributes to the integration of the two Bosnian entities, RS and FBiH.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The environmental and social impact is limited. A GAP analysis of the local ESIA was undertaken relative to EU standards and all necessary mitigating and compensatory measures included. No sensitive areas are located in the area of influence of the project.

The Bank will require the Promoter to ensure that any procurement procedures are done in accordance with the Bank's Guide to Procurement and the relevant applicable EU public procurement rules.

Garantie im Rahmen des Außenmandats

This operation is covered by the ELM Guarantee.

Weitere Unterlagen
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30/12/2021 - Environmental and Social Completion Sheet - BANJA LUKA-DOBOJ MOTORWAY

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - BANJA LUKA-DOBOJ MOTORWAY
Datum der Veröffentlichung
2 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48193482
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110622
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Bosnien und Herzegowina
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - BANJA LUKA-DOBOJ MOTORWAY - Spatial map of protected areas in the Republic of Srpska
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53218878
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110622
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Bosnien und Herzegowina
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - BANJA LUKA-DOBOJ MOTORWAY - Section 1: Banja Luka to Prnjavor
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53219056
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110622
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Bosnien und Herzegowina
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BANJA LUKA-DOBOJ MOTORWAY - Stakeholder Engagement Plan Section 1: Banja Luka to Prnjavor
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53219471
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20110622
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Bosnien und Herzegowina
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BANJA LUKA-DOBOJ MOTORWAY - Environmental & Social Action Plan Section 1 Banja Luka - Prnjavor
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53220181
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20110622
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Bosnien und Herzegowina
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BANJA LUKA-DOBOJ MOTORWAY - Environmental & Social Action Plan Section 2: Prnjavor to Doboj
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221096
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20110622
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Bosnien und Herzegowina
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BANJA LUKA-DOBOJ MOTORWAY - Desicion on the approval of the EIS
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221242
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20110622
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Bosnien und Herzegowina
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BANJA LUKA-DOBOJ MOTORWAY - Stakeholder Engagement Plan Section 2: Prnjavor to Doboj
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221341
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20110622
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Bosnien und Herzegowina
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - BANJA LUKA-DOBOJ MOTORWAY - Section 2: Prnjavor to Doboj
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221932
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110622
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Bosnien und Herzegowina
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - BANJA LUKA-DOBOJ MOTORWAY - Link to Promoter's website
Datum der Veröffentlichung
20 Sep 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53222741
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20110622
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Bosnien und Herzegowina
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - BANJA LUKA-DOBOJ MOTORWAY
Datum der Veröffentlichung
30 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
136258539
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110622
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Erweiterungsländer
Länder
Bosnien und Herzegowina
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
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Link zum projekt
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Datenblätter
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen