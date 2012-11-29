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RESEAU TRES HAUT DEBIT HAUTE SAVOIE

Unterzeichnung(en)

Betrag
36.150.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 36.150.000 €
Telekommunikation : 36.150.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/12/2013 : 10.000.000 €
18/12/2013 : 10.000.000 €
20/12/2013 : 16.150.000 €
Andere Links
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19/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RESEAU TRES HAUT DEBIT HAUTE SAVOIE
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - RESEAU TRES HAUT DEBIT HAUTE SAVOIE
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB und CDC – 72 Mio EUR für das sehr schnelle öffentliche Breitbandnetz von Haute-Savoie

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 November 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/12/2013
20110599
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RESEAU TRES HAUT DEBIT HAUTE SAVOIE
SYNDICAT DES ENERGIES ET DE L'AMENAGEMENT NUMERIQUE DE LA HAUTE-SAVOIE SYANE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 36 million
EUR 106 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Mise en place d'un réseau à haut débit d'accès de nouvelle génération au sein du Département de Haute-Savoie dans le cadre de sa stratégie numérique.

Le projet relève de la conception et du déploiement du réseau de fibres optiques (FTTx) dans le Département de Haute-Savoie. Le coût du projet pris en compte par la BEI couvre les investissements des trois premières années.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Les investissements dans les projets de télécommunications fixes (essentiellement les travaux de génie civil pour le déploiement de la fibre optique) ne relèvent pas de la Directive 2011/92/CE sur l’Evaluation des Répercussions Environnementales. Les travaux en la matière ont une incidence environnementale limitée, hormis les perturbations occasionnés par les travaux de génie civil, qui peuvent être atténuées par des mesures appropriées. Durant l’instruction, les aspects environnementaux feront l’objet d’une évaluation détaillée incluant les incidences éventuelles sur les espèces végétales et animales protégées (directive « Habitats » 92/43/CE et « Oiseaux » 79/409/CE).

La Banque va exiger du promoteur que les contrats pour la mise en place du programme aient été/ soient lancés par appel d’offre conformément à la législation européenne en matière de passation de marchés (Directive 2004/18/CE et Directive 2007/66/CE), avec publication des avis de marchés dans le Journal Officiel de l’Union Européenne, dans la mesure du possible. Cette exigence est conforme aux conditions fixées par le Programme National Très Haut Débit.

Weitere Unterlagen
19/03/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RESEAU TRES HAUT DEBIT HAUTE SAVOIE
31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - RESEAU TRES HAUT DEBIT HAUTE SAVOIE
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB und CDC – 72 Mio EUR für das sehr schnelle öffentliche Breitbandnetz von Haute-Savoie

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - RESEAU TRES HAUT DEBIT HAUTE SAVOIE
Datum der Veröffentlichung
19 Mar 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
52136036
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110599
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - RESEAU TRES HAUT DEBIT HAUTE SAVOIE
Datum der Veröffentlichung
31 Dec 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
165229719
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110599
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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31/12/2023 - Environmental and Social Completion Sheet - RESEAU TRES HAUT DEBIT HAUTE SAVOIE
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Übersicht
RESEAU TRES HAUT DEBIT HAUTE SAVOIE
Datenblätter
RESEAU TRES HAUT DEBIT HAUTE SAVOIE
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB und CDC – 72 Mio EUR für das sehr schnelle öffentliche Breitbandnetz von Haute-Savoie

Aktuelles und Storys

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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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