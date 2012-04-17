LYCEES HQE RDI BASSE NORMANDIE

Unterzeichnung(en)
Übersicht
REGION BASSE-NORMANDIE
Investment programme of the Basse-Normandie Region for the construction and renovation of 47 lycées.
Implementation of a programme to improve energy efficiency including, in particular, the construction of a vocational lycée bringing together two existing schools on one site and the construction of a new training centre for healthcare practitioners.
The project involves new buildings and extensions for educational purposes. Directive 97/11/EC does not specifically refer to the need for an Environmental Impact Assessment (EIA) for educational buildings but this project could conceivably be regarded as an urban renewal project (Annex II to the EU Directive). This point will have to be examined during the appraisal.
The tendering procedures used for public buildings must be in keeping with the relevant EU procurement Directives (Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC, as amended by Commission Regulation 1874/2004).
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.