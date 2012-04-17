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LYCEES HQE RDI BASSE NORMANDIE

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 150.000.000 €
Bildung : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
12/04/2013 : 75.000.000 €
18/06/2014 : 75.000.000 €
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12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES HQE RDI BASSE NORMANDIE
Related public register
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES HQE RDI BASSE NORMANDIE
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB und Region Basse-Normandie arbeiten zusammen, um die Energieeffizienz von Schulen und des Gesundheitskomplexes der Universität Caen zu verbessern

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 April 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 12/04/2013
20110598
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
LYCEES HQE RDI BASSE NORMANDIE

REGION BASSE-NORMANDIE

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 336 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Investment programme of the Basse-Normandie Region for the construction and renovation of 47 lycées.

Implementation of a programme to improve energy efficiency including, in particular, the construction of a vocational lycée bringing together two existing schools on one site and the construction of a new training centre for healthcare practitioners.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project involves new buildings and extensions for educational purposes. Directive 97/11/EC does not specifically refer to the need for an Environmental Impact Assessment (EIA) for educational buildings but this project could conceivably be regarded as an urban renewal project (Annex II to the EU Directive). This point will have to be examined during the appraisal.

The tendering procedures used for public buildings must be in keeping with the relevant EU procurement Directives (Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC, as amended by Commission Regulation 1874/2004).

Weitere Unterlagen
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES HQE RDI BASSE NORMANDIE
24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES HQE RDI BASSE NORMANDIE
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Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB und Region Basse-Normandie arbeiten zusammen, um die Energieeffizienz von Schulen und des Gesundheitskomplexes der Universität Caen zu verbessern

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES HQE RDI BASSE NORMANDIE
Datum der Veröffentlichung
12 May 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66408265
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110598
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES HQE RDI BASSE NORMANDIE
Datum der Veröffentlichung
24 Jan 2020
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
125375783
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110598
Sektor(en)
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - LYCEES HQE RDI BASSE NORMANDIE
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24/01/2020 - Environmental and Social Completion Sheet - LYCEES HQE RDI BASSE NORMANDIE
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Übersicht
LYCEES HQE RDI BASSE NORMANDIE
Datenblätter
LYCEES HQE RDI BASSE NORMANDIE
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: EIB und Region Basse-Normandie arbeiten zusammen, um die Energieeffizienz von Schulen und des Gesundheitskomplexes der Universität Caen zu verbessern

Aktuelles und Storys

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Frankreich: EIB und Region Basse-Normandie arbeiten zusammen, um die Energieeffizienz von Schulen und des Gesundheitskomplexes der Universität Caen zu verbessern
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Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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