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IMPERIAL INNOVATIONS RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
34.997.666,82 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 34.997.666,82 €
Dienstleistungen : 34.997.666,82 €
Unterzeichnungsdatum
1/07/2013 : 34.997.666,82 €
Andere Links
Related public register
10/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IMPERIAL INNOVATIONS RDI
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - IMPERIAL INNOVATIONS RDI

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
17 September 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 01/07/2013
20110588
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
IMPERIAL INNOVATIONS RDI
IMPERIAL INNOVATIONS GROUP PLC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 37 million (GBP 30 million)
EUR 115 million (GBP 93 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project will support the research and the commercialisation of intellectual property generated from leading UK universities. It concerns the investments into the life science sector by the promoter.

The project will range from pre-seed and seed financing and proof of concept studies to the financing of pre-clinical and clinical trials of the enterprises.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

R&D activities included in the project will not materially change current R&D practice and will be carried out within existing facilities making use of existing laboratories, pilot plants, clinical centres etc. An Environmental Impact Assessment (EIA) by a competent authority according to the Directive 2011/92/EU should not be required.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Kommentar(e)

The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Weitere Unterlagen
10/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IMPERIAL INNOVATIONS RDI
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - IMPERIAL INNOVATIONS RDI

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IMPERIAL INNOVATIONS RDI
Datum der Veröffentlichung
10 Mar 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65174547
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110588
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - IMPERIAL INNOVATIONS RDI
Datum der Veröffentlichung
7 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64571111
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110588
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
10/03/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - IMPERIAL INNOVATIONS RDI
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - IMPERIAL INNOVATIONS RDI
Andere Links
Übersicht
IMPERIAL INNOVATIONS RDI
Datenblätter
IMPERIAL INNOVATIONS RDI

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen