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CSAS LOAN FOR INNOVATION AND SMES

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Czechia : 100.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 100.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
30/08/2012 : 100.000.000 €

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
6 Januar 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 30/08/2012
20110575
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
CSAS Loan for SMEs and Innovation

Ceska Sporitelna a.s.

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 100 million
Not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Loan for the financing small and medium-sized projects promoted by SMEs and Mid-Caps in the Czech Republic.

Improving access to term finance, an estimated 70% of allocations will be directed towards small and medium-sized projects and enterprises while the residual amount should benefit Mid-Caps. A majority of investments should be located in Convergence Regions and a significant number will be for innovation. There will be also important investments in Energy Efficiency in buildings.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Intermediary will be required to ensure that final beneficiaries undertake to comply with applicable national and EU legislation.

The Intermediary will be required to ensure that final beneficiaries undertake to comply with applicable national and EU legislation.

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen