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AUTOSTRADA BREBEMI PPP

Unterzeichnung(en)

Betrag
700.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 700.000.000 €
Verkehr : 700.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
25/03/2013 : 63.205.417,5 €
25/03/2013 : 105.536.100 €
25/03/2013 : 118.752.827,4 €
25/03/2013 : 118.752.827,4 €
25/03/2013 : 118.752.827,4 €
25/03/2013 : 175.000.000,3 €
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Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - IT
Related public register
05/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUTOSTRADA BREBEMI PPP
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - AUTOSTRADA BREBEMI PPP
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: 1 520 Mio EUR für die Fertigstellung der Autobahn BreBeMi zur Verfügung

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
22 Februar 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 25/03/2013
20110555
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
Autostrada BreBeMi PPP

Società di Progetto BreBeMi PPP
Contact point

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
Up to EUR 763 million
EUR 1 600 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Construction of the new 62-km toll motorway and ancillary works connecting Brescia to Milano through Bergamo province.

The new infrastructure should attract part of the long distance traffic currently travelling along the existing A4 motorway and thus is expected to relieve congestion along the corridor Milano-Bergamo-Brescia. It is expected to result in substantial travel time savings as well as a reduction in vehicle operating costs. The Project is expected to have some air quality and greenhouse gas benefits.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Project will be required to comply with the relevant national and regional legal framework, and to be in line with EU environmental policies. The Promoter has already provided some approval documentation from the Competent Authorities. The compliance with the EIA Directives will be discussed and verified during appraisal.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the Project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/18/EEC/ or 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. During appraisal, the Bank will review the procurement procedures and require that they are compliant with the applicable EU directives.

Weitere Unterlagen
05/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUTOSTRADA BREBEMI PPP
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - AUTOSTRADA BREBEMI PPP
Andere Links
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - IT
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: 1 520 Mio EUR für die Fertigstellung der Autobahn BreBeMi zur Verfügung

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUTOSTRADA BREBEMI PPP
Datum der Veröffentlichung
5 May 2015
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
54957709
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110555
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - AUTOSTRADA BREBEMI PPP
Datum der Veröffentlichung
7 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
70377512
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110555
Sektor(en)
Verkehr
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
05/05/2015 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - AUTOSTRADA BREBEMI PPP
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07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - AUTOSTRADA BREBEMI PPP
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Übersicht
Autostrada BreBeMi PPP
Datenblätter
AUTOSTRADA BREBEMI PPP
Weitere Veröffentlichungen
Nicht-technische Zusammenfassung der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) - - IT
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: 1 520 Mio EUR für die Fertigstellung der Autobahn BreBeMi zur Verfügung

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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