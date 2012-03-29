PAIS VASCO KNOWLEDGE ECONOMY 2

Unterzeichnung(en)
Übersicht
Financing of investments to foster the knowledge economy in the Basque Country, Spain.
The project includes several components of capital expenditure of the Basque Country’s investment plan in the sectors of Education, Cultural Heritage and R&D. The investments are consistent with the Regional and State Authorities strategies, oriented at implementing the Community Support Framework (CSF) programme 2007-2013 and Estrategia Euskadi 2013.
Conclusion of project appraisal in 2011 was that EIAs are required for some of the project education components, notably large school facilities which are considered urban development projects and new schools outside urban areas. Accordingly, the disbursement conditions set at the time of the appraisal are still applicable and will be subject to careful monitoring.
The promoter is required to respect national and European legislation applicable to public authorities’ procurement. The procurement procedures have been reviewed and are acceptable to the Bank. Procurement procedures applied by the regional Government are in compliance with Council Directives applicable to public authorities’ procurement and with national legislation, including publication in the OJEU where applicable.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Dokumente
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.