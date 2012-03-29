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PAIS VASCO KNOWLEDGE ECONOMY 2

Unterzeichnung(en)

Betrag
460.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 460.000.000 €
Bildung : 81.420.000 €
Dienstleistungen : 378.580.000 €
Unterzeichnungsdatum
27/07/2012 : 81.420.000 €
27/07/2012 : 378.580.000 €
Andere Links
Related public register
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PAIS VASCO KNOWLEDGE ECONOMY 2
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - PAIS VASCO KNOWLEDGE ECONOMY 2

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 März 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 27/07/2012
20110548
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
PAIS VASCO KNOWLEDGE ECONOMY 2
COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 480 million
EUR 2707 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of investments to foster the knowledge economy in the Basque Country, Spain.

The project includes several components of capital expenditure of the Basque Country’s investment plan in the sectors of Education, Cultural Heritage and R&D. The investments are consistent with the Regional and State Authorities strategies, oriented at implementing the Community Support Framework (CSF) programme 2007-2013 and Estrategia Euskadi 2013.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Conclusion of project appraisal in 2011 was that EIAs are required for some of the project education components, notably large school facilities which are considered urban development projects and new schools outside urban areas. Accordingly, the disbursement conditions set at the time of the appraisal are still applicable and will be subject to careful monitoring.

The promoter is required to respect national and European legislation applicable to public authorities’ procurement. The procurement procedures have been reviewed and are acceptable to the Bank. Procurement procedures applied by the regional Government are in compliance with Council Directives applicable to public authorities’ procurement and with national legislation, including publication in the OJEU where applicable.

Weitere Unterlagen
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PAIS VASCO KNOWLEDGE ECONOMY 2
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - PAIS VASCO KNOWLEDGE ECONOMY 2

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PAIS VASCO KNOWLEDGE ECONOMY 2
Datum der Veröffentlichung
12 May 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66411090
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110548
Sektor(en)
Dienstleistungen
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - PAIS VASCO KNOWLEDGE ECONOMY 2
Datum der Veröffentlichung
1 Jan 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
85035907
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110548
Sektor(en)
Dienstleistungen
Bildung
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
12/05/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - PAIS VASCO KNOWLEDGE ECONOMY 2
Related public register
01/01/2019 - Environmental and Social Completion Sheet - PAIS VASCO KNOWLEDGE ECONOMY 2
Andere Links
Übersicht
PAIS VASCO KNOWLEDGE ECONOMY 2
Datenblätter
PAIS VASCO KNOWLEDGE ECONOMY 2

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen