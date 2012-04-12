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REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN

Unterzeichnung(en)

Betrag
450.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 450.000.000 €
Energie : 450.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
1/12/2016 : 450.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
12 April 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 03/12/2016
20110540
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN
RED ELECTRICA DE ESPANA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 450 million
EUR 943 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Reinforcement and expansion of electricity transmission network in Spain during the period 2012-2014

The project will promote the development of the electricity transmission network of Spain and will be implemented mainly in areas designated as convergence regions (stricto sensu, phasing in and phasing out). It will support the connection and the efficient exploitation of traditional and renewable generation resources, and improve security of supply through the creation of additional transmission capacity.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

By their technical characteristics some project components fall under Annex I or Annex II of the EIA Directive. The impacts that can be typically expected for these components relate to visual impact, vegetation clearance, birds strikes and mortality, electromagnetic fields, noise nuisance, disturbance during construction and impact on seabed fauna and flora. Environmental impact studies will be carried out as applicable and mitigating and/or compensation measures applied as necessary.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EEC and Dir. 2007/66/EC), with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN
Datum der Veröffentlichung
17 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
44311356
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110540
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220-66 kV Substation San Martín
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2013
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53211135
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110540
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 132 kV Subsea Interconnector Mallorca-Ibiza
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2013
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53218875
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110540
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220 kV OHL Oriol-Arenales
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2013
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53218876
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110540
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 400 kV OHL Pinilla-Campanario-Ajora
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2013
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53219588
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110540
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 400-220 kV Substation Terrejón de Velasco
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2013
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53219669
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110540
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - Substation Ramis
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2013
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53219819
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110540
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 132 kV Substation Torrent
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2013
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53219887
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110540
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 400 kV de E/S en la S/Riudarenes de la L/Sentmenat-VIC-Bescanó
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2013
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53219889
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110540
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - Almaraz-San Serván-Brovales-Guillena 400 kV
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2013
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53219969
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110540
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 400 kV Interconnection Galicia-North Portugal
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2013
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53220133
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung
Projektnummer
20110540
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 400 kV OHL Bescano-Ramis-Santa Llogaia
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2013
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53220376
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110540
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220 kV OHL Lousame-Mazaricos
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2013
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53220679
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110540
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
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Nicht-technische Zusammenfassung - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220-66 kV Substation El Sabinal
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2013
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53220680
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110540
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Nicht-technische Zusammenfassung - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - Brovales-Balboa 220 kV
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2013
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221340
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110540
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
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Nicht-technische Zusammenfassung - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - Merida-San Servan 220 kV
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2013
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221790
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110540
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
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Nicht-technische Zusammenfassung - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220 kV OHL Lousame Substation
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2013
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221930
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110540
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
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Nicht-technische Zusammenfassung - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - Substation Riudarenes
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2013
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53221931
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110540
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
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Nicht-technische Zusammenfassung - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220-66 kV Substation Rafal
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2013
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53222364
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110540
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
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Nicht-technische Zusammenfassung - REE ELECTRICITY TRANSMISSION - TEN - 400 kV OHL Boimente-Pesoz
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2013
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53222365
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110540
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
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Nicht-technische Zusammenfassung - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - 220 kV OHL Aljarafe-Rocio
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2013
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53222542
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110540
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
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Nicht-technische Zusammenfassung - REE ELECTRICITY TRANSMISSION - TEN - 220 kV OHL Lousame-Tibo
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2013
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53222730
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110540
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
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Nicht-technische Zusammenfassung - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - Substation Sta Llogaia
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2013
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53222731
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110540
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
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Nicht-technische Zusammenfassung - REE ELECTRICITY TRANSMISSION-TEN - L400 KV Salas-Grado
Datum der Veröffentlichung
18 Jul 2013
Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53222923
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110540
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
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Datum der Veröffentlichung
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Sprache
Spanisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
53222924
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110540
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen