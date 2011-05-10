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RBI RO LOAN FOR SMES AND MIDCAPS

Unterzeichnung(en)

Betrag
70.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Rumänien : 70.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 70.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
15/10/2012 : 15.000.000 €
19/12/2013 : 25.000.000 €
15/10/2012 : 30.000.000 €
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Zugehörige Pressemitteilungen
Rumänien: EIB unterstützt KMU mit 45 Mio EUR

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Januar 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 15/10/2012
20110510
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
RBI RO LOAN FOR SMES AND MIDCAPS

Raiffeisen Bank S.A.15, Charles de Gaulle Square
Bucharest 1, 011857
Romania

Contact point: Mrs. Diana Vas, Financial Analyst
Supranationals and Funding Department
Balance Sheet & Portfolio Management
E-mail: diana-andreea.vas@raiffeisen.ro

Raiffeisen Leasing IFN S.A.
Sos. Pipera, no. 42, 1st floor
Nusco Tower, District 2
Bucharest
Romania

Contact point: Mr. Gabriel Patrinoiu
E-mail: gabriel.patrinoiu@raiffeisen-leasing.ro

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 70 million
Not applicable.
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Loan for SMEs/Mid-Caps and other priorities to Raiffeisen Bank SA Romania (EUR 55 m) and Raiffeisen Leasing IFN SA Romania (EUR 15 m) for the financing of SMEs, mid-caps and other beneficiaries.

Improving access to finance at favourable conditions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Aktuelles und Storys

Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen