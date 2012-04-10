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FIAT INDUSTRIAL R&D

Unterzeichnung(en)

Betrag
350.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Deutschland : 28.000.000 €
Schweiz : 31.500.000 €
Italien : 290.500.000 €
Industrie : 350.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/06/2012 : 28.000.000 €
18/06/2012 : 31.500.000 €
18/06/2012 : 290.500.000 €
Andere Links
Related public register
14/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FIAT INDUSTRIAL R&D
Related public register
28/10/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - FIAT INDUSTRIAL R&D
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: Forschung und Entwicklung: 350 Mio EUR an Fiat Industrial für Vorhaben in ganz Europa

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 April 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 18/06/2012
20110494
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
FIAT INDUSTRIAL R&D
FIAT INDUSTRIAL SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 350 million
EUR 782 million
Ort
Sektor(en)
  • Industrie - Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
Beschreibung
Ziele

Financing of Fiat Industrial’s Research & Development activities related to industrial vehicles.

The project proposed for financing will include selected R&D activities for the development of innovative powertrain – including alternative powertrains and fuel technologies, material and vehicle technologies for application in commercial, construction and agricultural vehicles aiming at the improvement of fuel efficiency, reduction of pollutant and greenhouse gas emissions, and enhancing vehicle safety.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised and would therefore not require an Environmental Impact Assessment (EIA) under the Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Any possible environmental issues will however be verified during the project’s appraisal.

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
14/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FIAT INDUSTRIAL R&D
28/10/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - FIAT INDUSTRIAL R&D
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Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: Forschung und Entwicklung: 350 Mio EUR an Fiat Industrial für Vorhaben in ganz Europa

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FIAT INDUSTRIAL R&D
Datum der Veröffentlichung
14 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64097299
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110494
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
EFTA-Länder
Länder
Deutschland
Italien
Schweiz
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - FIAT INDUSTRIAL R&D
Datum der Veröffentlichung
28 Oct 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67704810
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110494
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
EFTA-Länder
Länder
Deutschland
Italien
Schweiz
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
14/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - FIAT INDUSTRIAL R&D
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28/10/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - FIAT INDUSTRIAL R&D
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Übersicht
FIAT INDUSTRIAL R&D
Datenblätter
FIAT INDUSTRIAL R&D
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: Forschung und Entwicklung: 350 Mio EUR an Fiat Industrial für Vorhaben in ganz Europa

Aktuelles und Storys

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Italien: Forschung und Entwicklung: 350 Mio EUR an Fiat Industrial für Vorhaben in ganz Europa
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen