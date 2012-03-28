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REGION AQUITAINE CLIMATE ACTION

Unterzeichnung(en)

Betrag
100.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 100.000.000 €
Industrie : 10.000.000 €
Energie : 90.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/12/2012 : 5.000.000 €
15/02/2013 : 5.000.000 €
15/02/2013 : 45.000.000 €
21/12/2012 : 45.000.000 €
Andere Links
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09/07/2016 - Nicht-technische Zusammenfassung - REGION AQUITAINE CLIMATE ACTION - Biomass cogeneration plant

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
28 März 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/12/2012
20110484
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
REGION AQUITAINE CLIMATE ACTION
REGION AQUITAINE
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 100 million
EUR 300 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project comprises two components, both of which are being promoted by the Region Aquitaine under its Climate Action policy: (i) a EUR 200m loan to Region Aquitaine for the purposes of supporting its energy efficiency programme in regional buildings (consisting predominantly of schools) and (ii) a EUR 150m intermediated loan to Final Beneficiaries to finance regional renewable energy schemes (biomass, geothermal, solar, wind, etc.)

The project supports energy efficiency in regional buildings and promotes regional renewable energy schemes.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

This operation intends to bring environmental benefits by supporting projects that help to mitigate climate change and reduce energy consumption. Due to their technical characteristics, some of the schemes to be proposed for allocation are likely to fall under Annex II of the EIA Directive. The Bank will assess the capacity and procedures of financial intermediaries to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations.

The Bank will review the systems and procedures applied by the promoter during appraisal, including compliance with relevant national and EU legislation, as defined by Procurement Directive 2004/17/EC, and publication in the Official Journal of the EU where appropriate.

Weitere Unterlagen
22/04/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REGION AQUITAINE CLIMATE ACTION
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - REGION AQUITAINE CLIMATE ACTION
Datum der Veröffentlichung
22 Apr 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66013974
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110484
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - REGION AQUITAINE CLIMATE ACTION - PV plant Lagune de Toret
Datum der Veröffentlichung
9 Jul 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67308496
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110484
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - REGION AQUITAINE CLIMATE ACTION - Médoc Energies biogas production
Datum der Veröffentlichung
9 Jul 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67308497
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110484
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - REGION AQUITAINE CLIMATE ACTION - PV plant in Bouluc de Fabre
Datum der Veröffentlichung
9 Jul 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67309702
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110484
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Nicht-technische Zusammenfassung - REGION AQUITAINE CLIMATE ACTION - Biomass cogeneration plant
Datum der Veröffentlichung
9 Jul 2016
Sprache
Französisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
67620902
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110484
Sektor(en)
Energie
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
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Übersicht
REGION AQUITAINE CLIMATE ACTION
Datenblätter
REGION AQUITAINE CLIMATE ACTION

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

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Weitere Veröffentlichungen