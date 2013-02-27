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SEVERN TRENT CLIMATE ACTION

Unterzeichnung(en)

Betrag
725.927.955,06 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 725.927.955,06 €
Wasser, Abwasser : 725.927.955,06 €
Unterzeichnungsdatum
26/02/2015 : 725.927.955,06 €
Andere Links
Related public register
07/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SEVERN TRENT CLIMATE ACTION
Related public register
16/11/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - SEVERN TRENT CLIMATE ACTION
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB vergibt Darlehen von 530 Millionen Pfund Sterling an den Wasserversorger Severn Trent

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
27 Februar 2013
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 26/02/2015
20110482
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SEVERN TRENT CLIMATE ACTION
SEVERN TRENT WATER LTD
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 678 million (GBP 600 million)
EUR 1355 million (GBP 1200 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Financing of the second phase of the regulated investment programme of Severn Trent Water Ltd, one of the UKs largest water and sewage utilities, including a number of Climate Action-related components, for a total amount of GBP 1.2bn over the period 2013-15.

The project is supporting Severn Trent climate action programme.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The Promoter complies with the requirements of EU EIA Directive 2011/92/EU, as well as Article 6 of the Habitats Directive 92/43/EEC. The Promoter carries out Environmental Impact Assessment procedures where required by the competent authorities and mitigating measures are applied as appropriate. The quality and environmental regulators independently monitor compliance with effluent discharge permits and drinking water quality standards.

The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of the project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (Dir 2004/17/EC/ or 2004/18/EC and Dir. 2007/66/EC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.

Weitere Unterlagen
07/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SEVERN TRENT CLIMATE ACTION
16/11/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - SEVERN TRENT CLIMATE ACTION
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB vergibt Darlehen von 530 Millionen Pfund Sterling an den Wasserversorger Severn Trent

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SEVERN TRENT CLIMATE ACTION
Datum der Veröffentlichung
7 Jan 2014
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
48636717
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110482
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - SEVERN TRENT CLIMATE ACTION
Datum der Veröffentlichung
16 Nov 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
79725783
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110482
Sektor(en)
Wasser, Abwasser
Regionen
Vereinigtes Königreich
Länder
Vereinigtes Königreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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07/01/2014 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SEVERN TRENT CLIMATE ACTION
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16/11/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - SEVERN TRENT CLIMATE ACTION
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SEVERN TRENT CLIMATE ACTION
Datenblätter
SEVERN TRENT CLIMATE ACTION
Zugehörige Pressemitteilungen
Vereinigtes Königreich: EIB vergibt Darlehen von 530 Millionen Pfund Sterling an den Wasserversorger Severn Trent

Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen