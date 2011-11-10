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HBOR LOAN FOR SMES AND MID-CAP III

Unterzeichnung(en)

Betrag
250.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Kroatien : 250.000.000 €
Durchleitungsdarlehen : 250.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
18/09/2012 : 100.000.000 €
10/02/2012 : 150.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
10 November 2011
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 10/02/2012
20110470
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
HBOR Loan for SMEs and Mid-caps III

Hrvatska banka za obnovu I razvitak (“HBOR”)

Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 250 million including a Mid Cap tranche up to EUR 50 million
Not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Loan for SMEs with a Mid-cap tranche for financing SME and medium-sized companies projects (including projects in the field of tourism), small and medium scale infrastructure projects promoted by local authorities and any size industrial investment in the fields of the knowledge economy, energy and environmental protection.

Improving access to term finance at attractive conditions.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Legal documentation will stipulate the obligation for financial intermediaries to ensure that projects financed under this loan are in line with relevant national and/or EU environmental legislation.

Legal documents oblige the borrower to ensure that equipment purchases, services and works are procured in compliance with Bank’s usual criteria.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Nicht-technische Zusammenfassung - HBOR LOAN FOR SMES AND MID-CAP III - Ilovac SHPP
Datum der Veröffentlichung
23 Mar 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65376285
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Nicht-technische Zusammenfassung
Projektnummer
20110470
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen
Regionen
Europäische Union
Länder
Kroatien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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