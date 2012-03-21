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GAMESA RDI

Unterzeichnung(en)

Betrag
260.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Vereinigtes Königreich : 32.000.000 €
Spanien : 228.000.000 €
Industrie : 260.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
29/11/2012 : 32.000.000 €
29/11/2012 : 228.000.000 €
Andere Links
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14/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GAMESA RDI
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28/10/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - GAMESA RDI
Zugehörige Pressemitteilungen
Spanien: EIB-Darlehen von 260 Mio EUR an Gamesa für FEI-Vorhaben
Zugehörige Pressemitteilungen
Die EIB stellt 40 Mio EUR für die Modernisierung der Luftverkehrskontrolleinrichtungen in Afrika bereit

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
21 März 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 29/11/2012
20110463
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
GAMESA RDI
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 260 million
EUR 530 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of research, development and product/process innovation investments for wind turbine generators in Spain and the United Kingdom.

The projects objective is to develop new and more efficient wind turbine generators.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is expected to be carried out in existing R&D facilities already authorised in which case an Environmental Impact Assessment (EIA) would not be necessary as per Directive 85/337/EC and its amendments. However, the project may include some components, e.g. on-shore and off-shore experimental wind turbines installations, which may fall under the EIA Directive. Full environmental details will be verified during the appraisal.

The promoter is a private company not operating in the utilities sector, and is thus not covered by EU Directives on procurement.

Kommentar(e)

The Risk Sharing Finance Facility (RSFF) is an innovative credit risk sharing scheme jointly set up by the European Commission and the European Investment Bank to improve access to debt financing for private companies or public institutions promoting activities with a higher financial risk profile in the fields of research, technological development, demonstration and innovation investments.

Weitere Unterlagen
14/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GAMESA RDI
28/10/2016 - Environmental and Social Completion Sheet - GAMESA RDI
Andere Links
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Spanien: EIB-Darlehen von 260 Mio EUR an Gamesa für FEI-Vorhaben
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Die EIB stellt 40 Mio EUR für die Modernisierung der Luftverkehrskontrolleinrichtungen in Afrika bereit

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GAMESA RDI
Datum der Veröffentlichung
14 Jan 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
64088494
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110463
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Europäische Union
Länder
Vereinigtes Königreich
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - GAMESA RDI
Datum der Veröffentlichung
28 Oct 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
65607235
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110463
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Vereinigtes Königreich
Europäische Union
Länder
Vereinigtes Königreich
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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14/01/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - GAMESA RDI
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Übersicht
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Datenblätter
GAMESA RDI
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Aktuelles und Storys

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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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