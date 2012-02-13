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ORANGE MOBILE AND RURAL BROADBAND

Unterzeichnung(en)

Betrag
400.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Spanien : 400.000.000 €
Telekommunikation : 400.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
2/08/2013 : 400.000.000 €
Andere Links
Related public register
12/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ORANGE MOBILE AND RURAL BROADBAND
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - ORANGE MOBILE AND RURAL BROADBAND

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
13 Februar 2012
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 02/08/2013
20110462
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ORANGE MOBILE AND RURAL BROADBAND
FRANCE TELECOM ESPANA SA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 400 million
EUR 828 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The project consists of the upgrade and the extension of the mobile telecom network of Orange through Spain.

The project’s objective is to expand the promoters population coverage of mobile broadband services throughout Spain.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Investments in telecommunications projects (including investments in base stations, transmission systems and OSS) do not fall under Annex I or II of Directive 85/337EEC as amended by Directives 97/11/EEC and 2003/35EEC. Full environmental details will be assessed during appraisal, including the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EEC and Birds 79/409/EEC).

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is therefore not covered by the EU Directives on procurement.

Weitere Unterlagen
12/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ORANGE MOBILE AND RURAL BROADBAND
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - ORANGE MOBILE AND RURAL BROADBAND

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ORANGE MOBILE AND RURAL BROADBAND
Datum der Veröffentlichung
12 Jul 2016
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
66345614
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20110462
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ORANGE MOBILE AND RURAL BROADBAND
Datum der Veröffentlichung
7 Oct 2017
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
72469926
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20110462
Sektor(en)
Telekommunikation
Regionen
Europäische Union
Länder
Spanien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
12/07/2016 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ORANGE MOBILE AND RURAL BROADBAND
Related public register
07/10/2017 - Environmental and Social Completion Sheet - ORANGE MOBILE AND RURAL BROADBAND
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Datenblätter
ORANGE MOBILE AND RURAL BROADBAND

Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen